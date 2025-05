Prefeito de Brusque se encontra com executivos de gigante automotiva em Lisboa

O prefeito de Brusque, André Vechi, e o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, estiveram em Lisboa na terça-feira, 20, para cumprir uma série de compromissos institucionais com foco na prospecção de novas parcerias para o município.

Ambos foram recebidos por diretores da Volkswagen Iberia/SouthAmerica, incluindo o CEO e executivos da companhia, em uma agenda realizada no Innovation Hub da capital portuguesa, assim como na sede de Palmela, grande Lisboa. A empresa conta com diversos escritórios em Portugal, Espanha e operação no Brasil por meio de sua base em São Paulo, atuando com soluções de tecnologia, shared services e inovação para mobilidade elétrica, energia renovável e tecnologia urbana. O grupo Volkswagen como um todo emprega aproximadamente 680 mil pessoas em todo o mundo.

A programação incluiu apresentações sobre o cenário macroeconômico de Portugal, os serviços desenvolvidos pela companhia e sua atuação no Brasil, além de projetos em parceria com instituições de ensino superior. O chefe do Executivo brusquense demonstrou interesse em avançar com estudos de viabilidade para a aplicação de soluções similares no município.

“Estamos em busca de parcerias sólidas, que tragam inovação real para a vida das pessoas. É assim que se constrói uma cidade moderna e preparada para o futuro”, afirmou o prefeito André Vechi ao fim das reuniões.

As reuniões abriram caminhos para futuras parcerias entre a Prefeitura de Brusque e a companhia, que já possui operação no Brasil e vê com bons olhos a capacidade de articulação e planejamento do município catarinense. Por enquanto, as tratativas seguem em andamento.