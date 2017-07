Prefeito de Brusque vai a Brasília entregar ao presidente projeto para nova ponte

A assessoria da Prefeitura de Brusque divulga visita que fará o prefeito Jonas Paegle ao presidente Michel Temer, em Brasília.

Segundo o comunicado, o objetivo de entregar nas mãos do presidente o projeto que visa melhorar a mobilidade do município, com a construção de uma nova ponte. Paegle e o vice-prefeito Ari Vequi viajam nesta terça, 4, à capital federal.

O governo diz que a conversa “que é de extrema importância para a cidade” foi viabilizada graças ao convite do deputado federal Rogério Mendonça, o Peninha, já que em maio deste ano.

Porém, por causa de contratempos – houve manifestações e vandalismo na esplanada dos ministérios – a comitiva brusquense não conseguiu ser atendida por Temer.

Conforme o governo, após as últimas cheias, o projeto se tornou crucial e de “extrema importância” para Brusque.

De acordo com o vice-prefeito Ari Vequi, o município já precisava antes dos problemas com a ponte Arthur Schlösser de uma alternativa e agora, se comprovou a urgência para a construção de um novo acesso.

“Na elaboração do planejamento estratégico em relação à mobilidade urbana é impossível projetar qualquer nova possibilidade sem a implantação de uma nova ponte. Essa seria a perspectiva vital para melhorarmos o trânsito no nosso município”, destaca Vequi

Com a entrega do projeto, a prefeitura espera angariar recursos para a construção dessa nova passagem. O prefeito cumpre agenda apenas nesta terça-feira em Brasília, e retorna com atendimento normal em seu gabinete a partir de quinta-feira, 5.

Os representantes do município visitarão também a Defesa Civil Nacional em busca de recursos para a manutenção da ponte Arthur Schlösser.

Além disso, também reforçarão o pedido de aprovação do projeto do canal extravasor da margem esquerda do rio.