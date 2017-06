Prefeito de Brusque visita obras após as chuvas

O prefeito Jonas Paegle visitou na manhã desta -feira, 2, as obras que estão em execução no município. Em sua primeira parada, o prefeito fiscalizou a pavimentação da rua Bulcão Viana, no bairro Azambuja. Os serviços estão programados para serem concluídos neste 3, após o término da pavimentação dos 320 metros restantes.

Em seguida, o chefe do executivo acompanhou a construção da nova ponte de acesso, localizada no bairro Limeira Alta, nas proximidades da empresa Somelos. O reparo na ponte de madeira foi uma solicitação da população, já que a passagem estava muito danificada e pondo em risco a segurança dos moradores. A Secretaria de Obras iniciou a proteção das margens do ribeirão, com a colocação de pedras detonadas e na sequência, fará o içamento do novo pontilhão de madeira.

Ainda no bairro Limeira Alta, Paegle vistoriou o patrolamento e areamento da rua Alberto Muller. A via faz parte do conjunto de ruas sem pavimentação que receberão nos próximos dias, as manutenções pós chuvas. O prefeito lembra que com a previsão de chuva no fim de semana, é indispensável a compreensão dos moradores desses locais.

“Nesse período estamos fazendo um trabalho para melhorar a trafegabilidade, principalmente nos locais de maior movimentação de veículos e passagem de transporte coletivo. Porém, é imprescindível que a população entenda que não estamos medindo esforços para priorizar a qualidade de vida do cidadão brusquense”.

Por fim, Paegle conferiu a limpeza da avenida Bepe Roza. No local, além da raspagem da lama e lavação do asfalto, a Secretaria de Obras faz a limpeza e desobstrução das bocas de lobo.