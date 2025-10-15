Prefeito de Camboriú, ex-governador Leonel Pavan vai a Botuverá para compromisso e visita Victor Wietcowsky

O prefeito de Camboriú, Leonel Pavan (PSD), esteve em Botuverá na segunda-feira, 13, para compromisso da prefeitura no cartório do município. Na ocasião, ele teve um encontro com o prefeito Victor Wietcowsky (PP). A visita ao gabinete da “terra dos bergamascos” foi agendada após Pavan avisar Victor que iria ao município.

“Conversamos muito. Falamos sobre nossos projetos, para Botuverá e para Camboriú. Reforçamos a realização de novos contatos para as próximas semanas e próximos meses”, disse Victor, que classificou como “uma honra” receber Pavan, que foi governador, senador, deputado federal e estadual e três vezes prefeito de Balneário Camboriú.

Tanto Victor quanto Pavan registraram o encontro nos stories do Instagram. O ex-governador de Santa Catarina voltou ao cenário político nas eleições de 2024. Além de ter sido eleito prefeito de Camboriú, passou a contar com a filha Juliana Pavan (PSD) na Prefeitura de Balneário Camboriú. As duas cidades vizinhas têm os Executivos chefiados por pai e filha.

Pavan governou o estado em 2010. Antes, ele era vice-governador de SC, e assumiu após a renúncia de Luiz Henrique da Silveira para concorrer ao Senado. O veterano político peemedebista foi eleito à Casa Alta de Brasília, sendo o senador eleito mais votado. Pavan ficou no governo por meses, até ser substituído por Raimundo Colombo, vencedor das eleições de 2010.

