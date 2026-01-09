Prefeito de cidade catarinense é preso em operação policial

O prefeito de Garopaba (SC), Júnior Abreu (PP), foi preso em operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 8. Trata-se da segunda fase da operação Coleta Seletiva, que investiga um suposto esquema de corrupção.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, dois de afastamento cautelar de cargo público e 16 de busca e apreensão, além de outras medidas. As diligências foram executadas simultaneamente nos municípios de Garopaba, Pescaria Brava, Laguna e Tubarão, todos no Sul do estado.

Além do prefeito, foram presos um servidor público lotado no setor de licitações e contratos e um empresário que atua no segmento de coleta e reciclagem de resíduos sólidos. Os presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Tubarão.

Os afastamentos cautelares de cargo público atingiram dois secretários municipais de Garopaba.

Os fatos investigados teriam iniciado em 2016 e, segundo apurado pela polícia, permanecido após a alternância de gestão municipal de Garopaba, perdurando de 2021 até o período atual.

