Prefeito de Guabiruba faz balanço de 2023 e projeta ações para 2024

O terceiro ano da gestão do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, chegou ao fim com obras e ações planejadas para os próximos meses. Para avançar no ano que vem, o chefe do Executivo destacou os recursos obtidos no ano de 2023.

O prefeito iniciou dizendo que muitas obras foram licitadas, entre elas o portal da São Pedro, que acabou sendo executado com recurso do próprio município. Valmir lembra que o governo estadual disponibilizou R$ 3,5 milhões para que mais projetos fossem finalizados, entre eles o da rua Francisco Debatin e outro trecho do São Pedro.

“Estamos fazendo um trecho da revitalização do bairro São Pedro até a entrada da Alsácia e Lorena, tudo com o recurso do município. Foi um ano que só tivemos motivos para agradecer. Sabemos que poderia ter avançado mais, porém, faltou recurso que governos passados não nos repassaram”.

Confira alguns pontos do município que deverão receber atualizações nos próximos meses e as explicações do prefeito:

Lageado Alto: “lá estamos fazendo o segundo trecho de pavimentação. A gente conversou com os moradores e explicamos que o trabalho seria dividido em três etapas. Entregamos uma, estamos trabalhando na segundo e ano que vem finalizaria a terceira”.

Lageado Baixo: “precisamos revitalizar o Centro. Sabemos da preocupação já que nem calçada existe ali. Além da revitalização, precisamos trocar a tubulação naquele bairro. Ano que vem precisamos fazer isso”.

Ponte pênsil entre Lageado Baixo e Cristalina (Brusque): “será feito uma pavimentação no trecho. Sabemos que os moradores são prejudicados com a poeira no local. Temos uma empresa grande ali também e precisamos melhorar o trecho”.

Planície Alta: “lá temos o trecho do mato que precisamos buscar recursos para dar continuidade. Levamos a pavimentação até a choperia e fizemos um trecho na subida da Planície. Estamos atrás de recursos para fazer mais um trecho”.

Guabiruba Sul: “o foco lá é a Beira Rio, que ligaria o local onde era a captação de água até a Frederico Schaefer. Assim poderíamos eliminar vários pontos. Faremos uma ponte de concreto, dessa maneira, algumas de madeira deixariam de existir”.

De acordo com Zirke, foram melhoradas 14 ruas da cidade em parceria com os moradores. “Já temos dez fechadas para o ano que vem. Tudo isso só foi possível por causa desse contato direto com a população nesses três anos”, complementou.

Turismo

A comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) aprovou o projeto e Lei n. 0193/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que denomina o município de Guabiruba como a Capital Catarinense do Pelznickel, tradição germânica mantida desde o século passado no território.

Para o prefeito, a aprovação do projeto só mostra que Guabiruba cresce a cada vez mais. Com o turismo se tornando um potencial econômico do município, o prefeito deixa claro que muitas ações estão previstas para tornar a cultura ainda mais conhecida.

“Tivemos a visita de um professor dos Estados Unidos que veio até aqui para fazer um estudo sobre o Pelznickel. Isso é motivo de orgulho para nós. Queremos que essa tradição se torne anual, ou seja, um parque que possa ser visitado sempre. O local onde a cultura está sendo preservada já se tornou pequeno. O nome da nossa cidade está sendo falado no mundo inteiro e isso atrai visitantes, faz a economia girar”.

Saúde

De acordo com Zirke, o município também avançou no quesito saúde, já que o município recebeu mais três médicos recentemente. A falta de profissionais era uma reclamação da população.

“Devemos receber em janeiro mais um médico. Isso nos ajuda muito, já que é um contrato de 4 anos com o governo. Todos declararam o interesse de continuar no município após o contrato, isso é motivo de alegria. Queremos também, a partir do ano que vem, trazer o hospital para a antiga policlínica, que já foi reformada”.

Especificamente sobre o hospital, o prefeito lembra que das 9 entidades interessadas em abraçar o projeto de associação, restaram 5. “Vamos aguardar o prazo para ver quem são os reais interessados. Sabemos da importância de ter um pronto atendimento, inclusive, queremos aumentar o horário de atendimento também”.

