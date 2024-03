Prefeito de Guabiruba reunirá vereadores para discutir aprovação da lei que aumentou o salário dos parlamentares

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, revelou ao jornal O Município, na tarde desta sexta-feira, 1º, que irá conversar com os vereadores do município sobre a aprovação da lei que aumenta o valor do salário dos vereadores para a legislatura 2025/2028. Valmir destacou que é desejo dele, dos moradores, dos servidores públicos e do núcleo empresarial de Guabiruba que o projeto não prossiga.

O projeto de lei foi aprovado, em regime de urgência, na sessão da Câmara de Vereadores realizada no dia 20 de fevereiro. Com isso, a partir da próxima legislatura, o subsídio dos vereadores terá um aumento real de 38%, passando de R$ 5.657,91 para R$ 7.809,54.

“Eu ainda não vetei o projeto. Antes de uma decisão, quero me sentar e conversar com os vereadores. Há uma cobrança grande da população para que a gente se posicione. Estamos ouvindo todos. Acho que neste momento a humildade é o melhor caminho. Há muitas outras demandas importantes, como o aumento do salário dos servidores públicos. Repito: vou discutir o assunto com eles antes de tomar uma decisão”, disse o prefeito ao jornal O Município.

Notas de repúdio

Na terça-feira, 21 de fevereiro, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Guabiruba (ASPMG) lançou uma nota de repúdio horas após a aprovação do projeto de lei.

Para a Associação de Servidores, apesar de ser legal, esse aumento para os vereadores é imoral, pois, segundo a ASPMG, os servidores públicos estão há, pelo menos, 12 anos sem ter reajuste ou valorização da carreira.

“Esse aumento é cruel com todos os trabalhadores e servidores do município. Portanto, reafirmamos que somos contrários a qualquer aumento real que não seja distribuído de forma igualitária entre os servidores públicos municipais de Guabiruba”, diz a nota.

De acordo com o portal da transparência do Legislativo, o salário atual é de R$ 5.657,91. Com o projeto proposto pela mesa-diretora, o valor subirá para R$ 7.809,54 a partir da próxima legislatura, que assume em 2025 e se estende até 2028.

O Núcleo Empresarial de Guabiruba, que faz parte da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), também divulgou uma nota de repúdio sobre a aprovação da lei na sexta-feira, 23 de fevereiro.

Na nota, os integrantes do Núcleo Empresarial de Guabiruba questionam o trâmite seguido pelos vereadores para votar o projeto.

“Importa dizer que causa grande estranheza o projeto ter sido votado por rito de urgência, já que os valores de subsídios para o ano seguinte podem ser definidos até o final de junho, havendo tempo para uma discussão mais aberta com a população”, diz o texto.

“A forma com que se tratou o assunto causa uma impressão de que o projeto foi votado com a intenção de afastar a participação e opinião popular do tema”, completa.

Os membros do Núcleo destacam ainda o trabalho realizado pela classe empresarial de Guabiruba, que diariamente busca a eficiência de custos e processos.

“Todos os dias, em nossas casas e empresas, fazemos o possível para fazer mais com menos, melhorando processos e buscando soluções inovadoras e eficazes com o que nos é oferecido, exemplo este que deveria ser seguido pelo legislativo de nossa cidade”.

