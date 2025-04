Prefeito diz que PL de Brusque cogita lançar candidato em 2026, mas depende de diálogo com base; veja nomes cotados

O PL de Brusque analisa a possibilidade de lançar um candidato a deputado estadual ou federal nas eleições de 2026. Por outro lado, a decisão deve ser tomada em conjunto com o grupo político que integra a base do governo, o que poderia inviabilizar a candidatura de um nome do PL local.

O partido do governador Jorginho Mello e do ex-presidente Jair Bolsonaro ocupa posição de destaque no município. Atualmente, comanda a prefeitura e possui a maior bancada na Câmara de Brusque, com quatro vereadores. Além disso, o PL conta com quatro partidos para ajudar a sustentá-lo no governo: Republicanos, Podemos, PP e PRD.

O presidente municipal do PL e prefeito de Brusque, André Vechi, ao ser questionado sobre os nomes que o partido dispõe e que podem concorrer em 2026, cita: os vereadores Leonardo Schmitz, Paulinho Sestrem, Pedro Neto e Valdir Hinselmann. Cogita também o ex-vereador Sebastião Lima, primeiro suplente do PL à Câmara. Vechi considera ainda algum “outsider”, de fora da política.

“Temos bons nomes dentro do partido, com mandato ou sem. Naturalmente, pelo prefeito ser do PL, temos expectativa de lançar um candidato competitivo, seja estadual ou federal”, comenta Vechi. “No entanto, a decisão sobre lançar e sobre quem vai lançar será tomada em conjunto com os partidos da base”, frisa.

Conforme o presidente municipal, o PL de Brusque tem o desejo também que o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) ocupe uma dessas vagas, como candidato a estadual ou a federal. Por outro lado, André Vechi reforça que tudo precisa passar pelas tratativas do grupo político.

Quando questionado sobre a possibilidade de interromper o próprio mandato de prefeito para concorrer nas eleições de 2026, Vechi é direto: “100% descartado”, garante.

