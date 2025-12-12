Prefeito faz balanço de 2025, destaca investimentos em infraestrutura e analisa mudanças no trânsito em Brusque

Em entrevista exclusiva ao jornal O Município, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), fez uma avaliação dos avanços da cidade durante 2025, o primeiro ano de seu segundo mandato, e também projetou as prioridades para o próximo ano.

Na área da saúde, Vechi destaca que, em 2024, o foco foi o aumento do número de equipes da Estratégia de Saúde da Família, o que representou um grande desafio à administração pelo aumento do gasto com folha salarial e também investimento em insumos para exames e equipamentos.

Em 2025, os principais esforços, segundo o prefeito, foram destinados à qualidade do atendimento. Entre as ações destacadas estão a capacitação dos servidores e a melhoria da infraestrutura de algumas UBSs, como as unidades da rua Nova Trento e do Bateas.

Para o ano que vem, segundo Vechi, a intenção é dedicar energia para melhorar os contratos com os hospitais, especialmente Dom Joaquim e Azambuja. Segundo o prefeito, os contratos antigos tinham cláusulas muito abstratas, o que será corrigido – o Hospital Azambuja já aceitou a proposta e o acordo com o Dom Joaquim deve ser fechado em breve.

Outro desafio, de acordo com Vechi, foi a espera por exames, tanto de sangue quanto de imagem. “Em alguns momentos do ano as pessoas esperaram três ou quatro meses. Para o ano que vem, mesmo sem ampliar equipes, vamos investir para conseguir dar conta da demanda, que cresceu muito. O número de atendimentos quase dobrou”.

Na educação, o foco da administração tem sido a melhoria da infraestrutura das escolas. Vechi relata que a prefeitura fez reformas e intervenções na parte elétrica de algumas unidades, que não suportavam a demanda.

Em relação à fila nas creches, problema antigo da cidade, o prefeito lembra que, em 2025, foi inaugurada a creche do All Shopping e, no próximo ano, será entregue uma unidade no bairro Limeira.

“Todo início de ano, quando chamamos os alunos, temos cerca de 100 crianças na fila. Muitas vezes não por falta de vaga, mas porque os pais querem uma unidade específica, perto do trabalho”, destaca o prefeito, que também acrescenta que a administração ampliou o número de vagas conveniadas.

Segundo o prefeito, um gargalo importante atualmente é o ensino fundamental, que depende do estado. A prefeitura conversa com o governo estadual para repasse de recursos visando a construção de duas novas escolas, uma no Dom Joaquim e outra no Águas Claras.

Mudanças no trânsito

Com a inauguração da Beira Rio sentido Rio Branco, alterações no trânsito foram realizadas pela prefeitura na região central da cidade. Segundo Vechi, o feedback, no geral, tem sido positivo, embora as mudanças não tenham agradado a todos. “Temos que pensar no que é bom para a maioria. As medidas são sempre embasadas por especialistas do assunto”.

Após uma avaliação de como o trânsito se comportou nos últimos meses, com o fim das aulas e menor fluxo de veículos, a ideia da prefeitura é liberar as rotatórias que foram fechadas na avenida Augusto Bauer. No futuro, porém, a medida pode ser revertida outra vez.

Além disso, uma rua está sendo aberta entre o Colégio Cultura e o Instituto Federal Catarinense (IFC). “Continuamos estudando ajustes. A prova real será feita quando retornarem as aulas no ano que vem”.

Pavimentações

Em relação à manutenção de vias da cidade, Vechi ressalta que a prefeitura conseguiu avançar bastante na aquisição de maquinário, que antes precisava ser alugado, após financiamento de cerca de R$ 20 milhões aprovado pela Câmara de Vereadores.

“Só a economia com aluguel já paga o financiamento e sobra, porque o aluguel é muito caro. Nesta semana chegaram mais dois caminhões e retroescavadeiras. Em janeiro chega a nossa vibroacabadora e a fresadora, que faltavam para fechar a estrutura”, relata.

O prefeito ainda destaca melhorias importantes executadas pela prefeitura, como o trecho entre a região do Venzon e o bairro Dom Joaquim, que é responsabilidade do estado, mas foi executado pelo município, e na região do Nova Itália, e também 25 ruas pavimentadas pelo programa de pavimentação comunitária.

A Câmara de Brusque também autorizou a prefeitura aderir a um financiamento de R$ 100 milhões para revitalização das principais ruas e avenidas do município, por meio da Caixa Econômica Federal, via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com garantia da União. O recurso deve ser liberado em fevereiro.

“A melhoria geral da malha existente deve avançar mais no ano que vem. Mas isso depende do cronograma do esgoto sanitário (leilão será realizado em fevereiro). Não posso asfaltar e seis meses depois abrirem a vala. Assim que a empresa do esgoto confirmar o cronograma, começaremos a asfaltar regiões onde o esgoto só chega em três ou quatro anos”.

Poluição em rios e ribeirões

A poluição do rio Itajaí-Mirim e a ribeirões da cidade segue sendo um problema sem solução. O prefeito André explica que, em alguns momentos, o que a população vê, mesmo tendo uma cor diferente ou apresentando espuma, não é necessariamente um efluente irregular.

Ainda assim, o prefeito reconhece o problema e destaca a importância da denúncia. “Muitas vezes alguém posta um vídeo com água suja ou espuma no rio e me marca nas redes, mas não faz denúncia oficial na Fundema. A fiscalização funciona melhor quando o caminho oficial é usado”, acrescenta Vechi, que reforça que a prefeitura aumentou as penalidades, principalmente para reincidentes.

Representatividade regional

Recém-eleito presidente da Associação dos Municípios do Vale Europeu (Amve), Vechi resalta a força política da organização, que integra 14 municípios e mais de 800 mil pessoas.

“Temos um pedido junto ao governo do estado para sermos contemplados com investimento de R$ 10 milhões para elaborar um plano integrado de mobilidade dos 14 municípios. Muitas pautas são comuns. Queremos fortalecer parcerias, especialmente em Defesa Civil, mobilidade e cidades inteligentes”.

Transparência

Recentemente, a Prefeitura de Brusque recebeu o selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), certificação concedida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Foi a quarta no Brasil a conseguir o reconhecimento.

No começo do ano, a Prefeitura de Brusque realizou uma reforma administrativa e o prefeito reforça a transparência como uma bandeira de seu mandato.

“Em uma prefeitura com mais de 5 mil servidores, mesmo que a diretriz seja transparência, o serviço público precisa de ferramentas que incentivem boas práticas e inibam e punam erros de forma rigorosa. Hoje temos um sistema de compliance anticorrupção muito bem estruturado na Controladoria. Queremos deixar essa como nossa bandeira, vamos até além do que a legislação determina. No passado, gestões pouco transparentes deixaram dívidas enormes, com obras superfaturadas, licitações direcionadas, valores retidos ilegalmente. Vamos terminar o ano com superávit de R$ 11 milhões, mas parte é para pagar dívidas antigas, como empréstimo tomado ilegalmente em 2005”.

Obras prioritárias para 2026

Em 2026, a prefeitura tem R$ 250 milhões em obras previstas, incluindo a Unidade Básica de Saúde do Centro e a creche do Limeira, que devem ser finalizadas, além do início dos trabalhos da ligação Brusque-Guabiruba, do anel viário do bairro Limeira, do terceiro lote da Beira Rio, na direção do Dom Joaquim, do novo quartel do Corpo dos Bombeiros e de revitalizações através do programa Estrada Boa Rural, com prioridade para a região da Cristalina.

A prefeitura ainda pretende realizar drenagem em ruas na entrada do bairro Limeira. Em relação à Estação de Tratamento de Água (ETA) da Cristalina, a prefeitura mudou o projeto, dividindo em módulos para que seja mais viável. A ideia é licitar em fevereiro de 2026.

