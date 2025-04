Prefeito mantém crítica à barragem de Botuverá após reunião com Defesa Civil de SC: “fizemos nosso contraponto”

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), e o secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrandt, se reuniram na sexta-feira, 28. Um dos assuntos em pauta era a barragem de Botuverá. A conversa não foi suficiente para mudar a opinião contrária do prefeito em relação à construção.

Victor alega que o município não tem estrutura para atender a demanda dos trabalhadores que virão ao município. O prefeito estima que serão centenas de trabalhadores para construir a barragem, apesar de não possuir dados concretos.

“O secretário relatou que é interesse do estado acelerar o edital e construir a barragem. Fizemos nosso contraponto, de que hoje somos críticos à construção, pois não temos garantias de aporte para saúde, educação, habitação e segurança”, afirma.

A reunião aconteceu no gabinete de Victor, na Prefeitura de Botuverá. O encontro foi marcado pela Defesa Civil do estado e envolveu outras pautas além da barragem, como a possibilidade de melhor estruturação da Defesa Civil local.

“O Mário nos disse que haverá o aporte (auxílio do estado), bem como outros parlamentares disseram. ‘Esse aporte vai ter, vamos começar a construção’, dizem. Eu serei bem incisivo: antes de qualquer movimentação, precisa ter essa conversa. Queremos essa garantia antes”.

Apesar da postura crítica do prefeito em relação à construção, o governo municipal não tem poder de decisão alguma sobre a execução da obra. A construção é de competência do governo do estado.

Ainda conforme Victor, o secretário de Defesa Civil recomendou que as queixas da prefeitura sejam levadas ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), na edição do programa “SC Levada a Sério” que atenderá prefeitos da região do Médio Vale do Itajaí.

Durante o encontro do governador com gestores do Médio Vale, a recomendação de Mário é que o prefeito de Botuverá solicite uma reunião particular com Jorginho. No encontro, poderiam participar os secretários estaduais de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública, para garantir o auxílio a Botuverá durante a construção da barragem.

Por fim, Victor diz que nenhuma resposta da Defesa Civil de SC pôde tranquilizar a prefeitura em relação aos apontamentos sobre a futura barragem. “Hoje, do jeito que está e como foi lançado o edital, sem conversa, somos contrários”.

Barragem no papel

A construção da barragem de Botuverá segue nos planos. O secretário Mário Hildebrandt atualizou o andamento do processo para tirar o projeto do papel. O edital de licitação foi suspenso em dezembro de 2024 e não foi reaberto desde então.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou indícios de sobrepreço e determinou a suspensão do edital. Conforme o tribunal, do total de R$ 248,27 milhões investidos nas barragens de Botuverá e de Mirim Doce, há sobrepreço de ao menos R$ 40,5 milhões.

No entanto, antes do anúncio da suspensão do TCE, o governo do estado já havia tomado a medida. A Defesa Civil informou que o edital foi suspenso em decisão interna da própria secretaria, em razão de impugnações apresentadas pelas empresas participantes.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: