Prefeito se reúne com presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para instalação da comarca de Guabiruba

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), desembargador Francisco Oliveira Neto, para tratar da instalação da comarca de Guabiruba. O evento será no dia 18 de dezembro, às 10h30.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), desembargador Carlos Alberto Civinski, também participou da reunião.

Do lado da comitiva de Guabiruba, estiveram presentes o vice-prefeito Cledson Roberto Kormann, o presidente da Câmara, Alexandre Felipe Pereira, o procurador-geral, André de Oliveira Luiz, o desembargador Carlos Prudêncio e o ex-prefeito de Brusque, Roberto Prudêncio.