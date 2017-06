Prefeito visita unidades escolares nos bairros Nova Itália e Santa Luzia

O prefeito Jonas Paegle visitou nesta -feira, 9, a Escola de Ensino Fundamental Padre Carlos Fuzão e o Centro Municipal de Educação Infantil Clara Maria Furtado.

A escola Padre Carlos Fuzão, atende do Infantil 2 até o 3º ano, 49 estudantes da comunidade da Nova Itália, de manhã e à tarde. Bem próximo da localidade, no bairro Santa Luzia, o prefeito aproveitou para visitar o CMEI Clara Maria Furtado.

Nas escolas, Paegle conferiu a distribuição da merenda escolar, as condições das salas de aula e a estrutura como um todo. “Estamos visitando diariamente vários centros educacionais do município, para conferir in loco quais as dificuldades e quais os pontos positivos de cada espaço público. Nosso objetivo é garantir as condições ideais para os estudantes, que são o futuro de nossa cidade”.

A prefeitura firmou parceria com a Uniasselvi/Assevim para a criação da primeira sala de informática em um Centro de Educação Infantil. A universidade doou para o CMEI Clara Maria Furtado oito computadores, que devem ser instalados nas próximas semanas. “Nós vamos entregar para os estudantes e as famílias uma sala de informática, pois desde bem pequenos esse contato é essencial para o aprendizado deles”.

Saúde

Também no bairro Santa Luzia, Paegle aproveitou para visitar a Unidade de Saúde da localidade. Em conversa com a médica residente, o prefeito analisou as condições de atendimento e checou o fornecimento de medicamentos.