Prefeitos de Brusque e Canelinha discutem pavimentação da Serra do Moura durante encontro

Foi realizada na manhã desta quarta-feira, 2, uma reunião para discutir a pavimentação da Serra do Moura, que liga os municípios de Brusque e Canelinha. O encontro ocorreu entre os prefeitos e vices de Brusque, André Vechi e Deco Batisti; e Diogo Francisco Alves Maciel e Antônio Carlos Machado Júnior, de Canelinha.

A reunião foi intermediada pelo médico Eugênio Paes de Camargo, responsável pela UTI do Hospital Azambuja. Embora a reunião tenha sido promovida pelo profissional da saúde, o tema central foi a infraestrutura viária. De acordo com Deco Batisti, o objetivo é construir uma pauta conjunta entre as cidades para acessar recursos por meio do programa estadual Estrada Boa Rural.

“Queremos levar esse pedido em conjunto, como já fizemos com Guabiruba, agora com Canelinha. A ideia é captar recursos para pavimentar esse novo acesso pela Serra do Moura. Isso vai melhorar muito o trânsito entre os municípios e facilitar a vida de quem precisa acessar a BR-101 em direção ao Sul do estado”, destacou Deco.

A proposta visa ampliar a cooperação entre os municípios vizinhos, apontando para um futuro de maior integração regional. “É um grande passo. Essa união de forças entre Brusque e Canelinha pode trazer um progresso importante para toda a população da região”, completou o vice-prefeito.

