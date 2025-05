Prefeitos de Brusque e Guabiruba avaliam resultados de viagem à Alemanha

Os prefeitos de Brusque e Guabiruba, André Vechi (PL) e Valmir Zirke (PP), retornaram da Alemanha na quarta-feira, 21. Eles estiveram no distrito de Karlsruhe com outros quatro prefeitos da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) e demais membros da comitiva catarinense.

O principal objetivo da viagem foi aproximar cidades do Médio Vale do Itajaí ao distrito, cujo Brusque já possui parceria de cooperação internacional. De acordo com Vechi, outro destaque foi a discussão sobre financiamentos de projetos voltados à sustentabilidade.

“O governo alemão financia projetos apresentados por municípios da Alemanha. Caso estes municípios tenham parcerias com cidades de qualquer lugar do mundo, as cidades parceiras poderão ser beneficiadas. Foi explicado como o modelo funciona e as linhas de financiamento”, afirma.

Os recursos, na ocasião, são repassados a fundo perdido, ou seja, não precisarão ser devolvidos aos alemães. Os municípios parceiros de cidades alemãs poderão inscrever projetos para financiamentos que giram em torno de 250 mil euros (R$ 1,6 milhão, aproximadamente).

Entre os chefes de Executivo, além de Vechi e Zirke, integraram a comitiva o presidente da Amve e prefeito de Apiúna, Marcelo Doutel da Silva, e os prefeitos Arão Josino da Silva (Ascurra), Jean Michel Grundmann (Benedito Novo) e Flávio Buzzi (Timbó).

As cidades do Médio Vale representadas pelos prefeitos assinaram carta de intenção com os municípios do distrito. Timbó está com parceria de cooperação internacional encaminhada com Bruchsal.

Agenda econômica, intercâmbio e encontro ODS

A comitiva também teve um encontro com o secretário para Assuntos Econômicos do estado de Baden-Württemberg, Patrick Rapp. De acordo com Vechi, foi discutida a possibilidade de levar startups brasileiras para um evento que envolve toda a Europa na Alemanha.

Foram discutidos ainda projetos para possibilitar intercâmbio para estudantes de Brusque e região e recém-formados. A intenção é que eles adquiram experiência profissional em empresas alemãs e depois retornem ao Brasil.

Além disso, estava em pauta a organização do encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), marcado para novembro em Brusque. Uma comitiva alemã virá a cidade para o evento.

Aniversário de Karlsdorf-Neuthard

Os compromissos na Alemanha envolveram também o aniversário de Karlsdorf-Neuthard, cidade-irmã de Guabiruba. O prefeito Valmir Zirke entende que a viagem foi produtiva para buscar novas parcerias e confirmar as existentes.

“Na bagagem, trouxemos muita inovação que conseguiremos aplicar a longo prazo. Foi uma viagem muito produtivo, em que reafirmamos a parceria com Karlsdorf-Neuthard”, valoriza Zirke.

Brusque em Lisboa

Após a viagem à Alemanha, o prefeito André Vechi e o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, embarcaram no avião com destino a Portugal. Em Lisboa, eles conheceram a Volkswagen Group Services.

Trata-se de uma subsidiária da fabricante de veículos para desenvolvimento de software para computadores de carros e caminhões. Na visita, foi discutida a possibilidade da vinda da empresa para Brusque.

“Eles querem vir para nossa região por causa da questão cultural. Apresentamos Brusque, as potencialidades da cidade. O CEO ficou encantado com os indicadores. Estamos em tratativas”, comenta André Vechi.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: