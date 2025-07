Prefeitos de Brusque, Guabiruba e Botuverá opinam sobre candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por SC

Os prefeitos de Brusque, Guabiruba e Botuverá opinaram sobre a eventual candidatura de Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado por Santa Catarina. Os chefes dos Executivos locais entendem que o estado possui bons nomes para representar SC no Senado. Carlos, “filho 02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é vereador do Rio de Janeiro.

Nos bastidores da política, circula que Carlos fará dobradinha com a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) nas duas vagas disponíveis para o Senado nas eleições de 2026. Os rumores vêm gerando reações, incluindo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

Vechi diz que PL-SC tem bons nomes

André Vechi (PL), prefeito de Brusque, considera que as deputadas Carol de Toni, Júlia Zanatta (PL-SC) e Daniela Reinehr (PL-SC) são bons nomes para representar Santa Catarina no estado. Vechi reforça a fidelidade ao partido, mas faz a ressalva quanto à candidatura de Carlos, apesar de não declarar diretamente a contrariedade.

“Isso passa por uma construção do próprio governador, que talvez precise negociar uma das vagas com outro partido. Temos uma situação de fidelidade ao partido, mas entendo que o PL tem excelentes nomes para representar Santa Catarina”, diz Vechi.

Além disso, o prefeito de Brusque afirma que apoiará a reeleição de Jorginho Mello (PL) ao governo do estado. Ele comenta que pretende apoiar Jair Bolsonaro à Presidência. Caso o ex-presidente não consiga concorrer em razão da inelegibilidade, possui afinidade com os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG).

Zirke critica Jair e Carlos Bolsonaro

Já Valmir Zirke (PP), prefeito de Guabiruba, é incisivo na posição contrária à candidatura de Carlos Bolsonaro a senador em Santa Catarina. Ele diz que votou em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, mas critica o ex-presidente, incluindo as tarifas de 50% aplicadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

“Ouvimos muito em Guabiruba: ‘se o filho do Bolsonaro for candidato ao Senado, eu não voto’. Nós temos candidatos de Santa Catarina, que conhecem o estado. Não adianta querer colocar candidatos goela abaixo achando que temos que votar”, protesta Zirke.

O prefeito de Guabiruba defende uma figura nova para disputa à Presidência, apesar de não citar nomes. Ele reforça o entendimento de que é necessário um cenário diferente, para romper a polarização entre o presidente Lula (PT) e Bolsonaro.

Victor é contra Carlos e defende Amin

Por fim, o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), segue o mesmo argumento dos chefes de Executivo vizinhos ao contrariar a eventual candidatura de Carlos. Ele elogia o senador Esperidião Amin (PP-SC) e defende a reeleição dele ao Senado.

“Entro na linha que Santa Catarina é reconhecida pela qualidade política. O senador Esperidião Amin é o maior defensor do Estado democrático. Acredito que ele deve disputar de novo o cargo de senador e vamos apoiá-lo. Um político de fora tomar uma vaga que será de alguém da direita de SC não é viável”.

Victor pretende apoiar Jair Bolsonaro para a Presidência. No entanto, reconhece a incerteza quanto à candidatura, em razão dos problemas na Justiça. Desta forma, o prefeito de Botuverá cita Tarcísio de Freitas como um nome adequado para substituir Bolsonaro nas urnas.

