Prefeitos do estado ainda gastam recursos para colocar suas fotos em repartições públicas

Substituindo Aécio

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado espera votar hoje o relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR) sobre o a reforma trabalhista. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer (SC), não é integrante da CCJ, mas vai participar da votação no lugar do senador Aécio Neves (PSDB-MG), afastado do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Bauer, a denúncia da PGR contra Michel Temer não muda o calendário de votações.

Compras

A nova lei que desde ontem permite aos comerciantes oferecer preços diferenciados para pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito, não obriga a diferenciação de preços, somente oferece essa possibilidade ao comércio, explica o relator do projeto que derivou na lei, deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC), que acredita em um reflexo direto da medida: criar uma situação de concorrência que leve as poucas administradoras de cartão a baixar as abusivas taxas cobradas dos estabelecimentos comerciais. Tomara.

Vaidade

Pois ainda há prefeitos em SC que fazem questão de desperdiçar dinheiro do contribuinte para ter seus retratos nas paredes das repartições públicas municipais. Que atitude mais babaca!

Nova eleição

Os eleitores do município catarinense de Abelardo Luz voltarão às urnas no dia 3 de setembro para eleger prefeito e vice-prefeito em nova eleição. O pleito foi marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral de SC após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter o indeferimento dos registros de candidatura de Nerci Santin e Cleomar Finger, eleitos prefeito e vice em 2016, por ambos terem condenação, em 2010, por crime contra a administração pública.

Desafio

O senador Dario Berger (PMDB-SC), que é presidente da Comissão de Orçamento, foi à tribuna informar do “grande desafio” que será elaborar a peça orçamentária neste ano com a vigência da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto para os gastos públicos. Prometeu trabalhar por “transparência nas contas públicas” para evitar que a lei orçamentária vire “uma peça de ficção”. A primeira reunião ordinária da comissão neste exercício foi realizada ontem.

Interdição

A interdição do Presídio Regional de Joinville, por superlotação e condições precárias aos detentos, era quase certa, só que nem o governo estadual esperava que fosse tão rápida, como determinou anteontem o juiz João Marcos Buch, da 3ª Vara Criminal e corregedor do sistema prisional da comarca. A decisão proíbe que novos presos sejam detidos na unidade enquanto os problemas não forem resolvidos.

Boi

Na mesma Assembleia Legislativa onde alguns deputados, na maior surdina, apoiam a famigerada farra do boi, seu Espaço Didático Cultural recebe até o dia 30 a exposição “O Encanto da Tradição”, do fotojornalista catarinense Guto Kuerten. A mostra reúne 26 imagens captadas em 2016, durante uma apresentação de boi de mamão na Festa das Tradições do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Campeche, em Florianópolis.

Air bag

O Superior Tribunal de Justiça fixou em R$ 100 mil a indenização por danos morais contra a montadora Mitsubishi devido a lesões corporais permanentes decorrentes do acionamento de air bag em veículo dirigido por um desembargador aposentado de SC. A decisão foi unânime. Na 1ª instância o valor do dano moral foi estipulado em R$ 400 mil, reduzido para R$ 140 mil pelo TJ-SC.

Castigo

Foi das mais pesadas, em tempos recentes, a condenação imposta em segunda instância a um motorista que dirigia embriagado e provocou acidente com morte, em Araranguá: 12 anos de reclusão pelo crime de homicídio, em regime inicial fechado.

Dívidas

Os torcedores dos maiores clubes de SC sofrem com um ranking que acaba de sair: dos mais endividados. É liderado pelo Figueirense (R$ 65 milhões), seguido pelo Avai (R$ 55 milhões), Joinville (R$ 21 milhões) e Criciúma (R$ 4 milhões). A gloriosa exceção, praticamente nacional no quesito, é a Chapecoense, que nada deve. No Rio, os quatro maiores tem um passivo de R$ 2,022 bilhões.

Biblioteca

Na mesma UFSC que despreza à literatura de SC, sua editora (Edufsc) está tendo o orgulho de integrar o acervo de afamadas bibliotecas de Londres, Edimburgo, Birmingham e Straffor-upon-Avon, com as traduções bilíngues do professor Rafael Raffaelli de “A tragédia de Macbeth” e “Sonho de uma noite de verão”, de Shakespeare.

DETALHES

A subcomissão especial do Congresso Nacional destinada a discutir e propor alterações nos Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar realiza seminário na Assembleia Legislativa de SC, nesta sexta-feira.

O TJ-SC manteve sentença que negou danos morais e materiais pleiteadas por banhista que, ao fazer uso inadequado de protetor solar e permanecer exposta ao sol das 13 às 16 horas, sofreu queimaduras de 1º grau. Quis culpar o fabricante do protetor pelo estrago.