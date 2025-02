Prefeitos e vereadores de Brusque, Guabiruba e Botuverá se reúnem no 1º Café com os Eleitos

A manhã desta quarta-feira, 12, foi de reunião e café para os eleitos do Legislativo e Executivo de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Organizado pelo Observatório Social do Brasil (OSB) de Brusque e pelo Conselho das Entidades para uma Brusque Melhor, o 1º Café com os Eleitos ocorreu no Laboratório de Gestão Empresarial (Farol), da Unifebe.



O evento contou com a presença dos prefeitos André Vechi, de Brusque; Valmir Zirke, que esteve acompanhado do vice-prefeito Cledson Kormann, de Guabiruba; e Victor José Wietcowsky, de Botuverá, além de vereadores dos três municípios.

A equipe do observatório apresentou dados da entidade, como números do monitoramento de obras e trabalhos realizados. O Conselho das Entidades também expôs suas expectativas em relação aos eleitos a partir de agora.

O presidente do OSB Brusque, Evandro Carlos Gevaerd, conta que, em eleições anteriores, a entidade buscava os eleitos individualmente para apresentar seu trabalho. No entanto, a realização do 1º Café com os Eleitos permitiu maior interação entre prefeitos e vereadores, além de uma apresentação institucional para que o observatório possa contribuir com a gestão pública.

“Muitos políticos já ouviram falar do Observatório Social, mas não conhecem exatamente seu potencial para contribuir com a administração pública. Nosso observatório é propositivo, sempre apresentamos sugestões e indicamos melhorias. Caso encontremos algum indício de irregularidade, informamos o gestor público para que ele possa resolver o problema. Nosso foco é o bom uso do dinheiro público, fazemos análises e trabalhamos com educação fiscal”, detalha.

Em 2011, quando o OSB Brusque foi criado, Evandro lembra que a população era mais apática em relação ao monitoramento dos gastos públicos. “O dinheiro que entra na Prefeitura não cai do céu, ele vem dos nossos tributos. É o nosso dinheiro, e temos a obrigação de fiscalizar. Por isso, começamos a investir fortemente na educação para transformar essa realidade”, completa.

Presença das entidades

O café também contou com a presença de diversos representantes de entidades, como o presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sávio Sassi; a presidente do Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest), Patrícia Conti; e a presidente da OAB Brusque, Cristiana Guérios; entre outros.

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, ressalta a importância de reunir a classe empresarial e a sociedade civil. Para ela, o momento representa um esforço para reestruturar a cultura do associativismo e promover um desenvolvimento conjunto.

“Esse momento é de extrema importância, um divisor de águas. A Unifebe tem a honra de receber nossa comunidade para um evento que marca um novo tempo, no qual vamos dialogar mais. O Conselho das Entidades congrega mais de dez entidades representativas da região, então é um momento de troca de ideias. O gestor público não precisa caminhar sozinho, ele pode se aconselhar”, complementa.

Prefeitos reunidos

O prefeito de Brusque, André Vechi, destaca que a parceria entre o poder público e as entidades contribui para o avanço do município. “Pensar no melhor para a cidade e na qualidade de vida do brusquense não é um dever exclusivo da Prefeitura, mas também da sociedade civil organizada. A participação ativa do Observatório Social e das entidades vem para contribuir e trazer suas demandas”, afirma.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, ressalta que a colaboração das entidades auxilia o município nas discussões e no compartilhamento de informações. “É uma alegria participar deste momento. Eu sempre digo que quem continua no poder é porque fez um bom trabalho. Essa transparência, com o Observatório Social sempre acompanhando, é de grande valia, assim como a presença das entidades. São parceiros que precisamos”, comenta.

Para o prefeito de Botuverá, Victor José Wietcowsky, o município deve ter as entidades e o OSB como aliados do poder público. “O observatório faz um trabalho muito importante de orientação. Estamos aqui, humildemente, para pedir auxílio e evoluir. Estamos aqui para aprender”, conclui.

