Prefeitos que vão a Brasília relatam “paralisia” do governo federal

Governo paralisado

Prefeitos catarinenses que tem ido à Brasília nas últimas semanas tem voltado de lá muito frustrados. Em todos os ministérios há um bloqueio oficioso de recursos por parte do governo, especialmente naqueles controlados por partidos que ameaçam deixar a base de apoio a Lula. A liberação de emendas parlamentares também tem o mesmo tratamento. Impressão forte de todos: há uma imensa paralisia do governo federal.

“Vaza Toga”

O senador Esperidião Amin (PP-SC) conseguiu até agora 29 assinaturas de senadores em requerimento pedindo a criação da CPI da “Vaza Toga”, para investigar membros do Judiciário por “perseguição” a bolsonaristas. O principal visado, todos sabem, é o “supremo” Alexandre de Moraes.

Obra pioneira

Engordar praias virou moda, que começou em SC e se espalhou pelo país. A próxima estrela dessa passarela é Itapoá, vizinha de Joinville, em três de suas praias, que receberão 6,4 milhões de metros cúbicos de areia para combater a erosão. O volume de material será três vezes maior do que a utilizado no alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú, que movimentou cerca de 2,15 milhões de metros cúbicos. A obra é considerada pioneira no Brasil por ser a primeira que utilizará os sedimentos de uma dragagem portuária na Baía da Babitonga. As obras devem começar neste mês e durarão 13 meses, a um custo de R$ 336 milhões, públicos e privados.

Bebidas nos estádios

Sob relatoria a deputada Julia Zanatta (PL-SC), a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto que define como competência estadual a decisão sobre a venda e o consumo de bebidas alcoólicas dentro de estádios e outros locais de eventos esportivos. Justifica que há exemplos em que a regulamentação regional tem demonstrado resultados positivos.

Cães e gatos

O governo estadual prorrogou até 27 de setembro o prazo para municípios com até 100 mil habitantes aderirem ao programa Pet Levado a Sério, de castração de cães e gatos. Até sexta-feira 270 haviam oficializado adesão e 11 insistiam em não ignorar a edificante iniciativa.

“Não é não”

O MP-SC e a Associação de Clubes de Futebol Profissional de SC formalizaram termo de cooperação técnica para a implementação do protocolo “Não é Não” nos estádios de futebol do Estado. O documento estabelece obrigações a seus signatários, com o objetivo comum de garantir acolhimento e respeito às mulheres em tais espaços.

Mofo

Nota aqui, sobre o assunto, precisa de uma atualização. Não é o governador Jorginho Mello que, via ação direta de inconstitucionalidade impetrada no STF contra a Presidência da República e o Congresso Nacional, questiona a interferência do Ministério Público Federal em SC nas ações do Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), ao requisitar informações e documentos, exigir que o órgão realize vistorias, confeccione laudos periciais, realize desfazimento de obras, recuperação ambiental, suspensão de licença, entre outros. A ação é do distante ano de 1993 e tem como autor o então governador Eduardo Pinho Moreira. Com mofo, está para ser julgada por estes dias, sob relatoria do ministro Nunes Marques.

Passarelas

O município de Balneário Gaivota, no sul do Estado, que tem a maior praia em extensão em SC, vai ganhar o título de Cidade das Passarelas, conforme projeto na Assembleia Legislativa. O município tem 47 delas, de acesso à sua orla, assim preservando as dunas que ficam n sua frente.

Cooperação

Exemplo do que já existe em Florianópolis, com a atuante e influente organização Floripa Amanhã, um movimento raro de cooperação entre o setor privado e o poder público acaba de ser criado com o propósito de transformar o futuro de Itajaí, principal polo importador e náutico do país e o maior PIB de SC. Acaba de ser criado o Instituto Mais Itajaí, que começa com 29 empresas e entidades locais, com investimento inicial de mais de R$ 5 milhões na elaboração e na doação à prefeitura de projetos executivos e soluções estratégicas de infraestrutura.

Preparo

Para vender apartamentos que custam dezenas de milhões, exige-se corretores preparadíssimos para atuar no mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Alguns deles tem formação do Instituto Brasileiro de Educação Profissional. Além do normal na profissão, eles têm que se comunicar em diferentes idiomas e, principalmente, estudar arquitetura, arte e tendências.