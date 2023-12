Prefeitos solicitam construção de barragem em Botuverá em oficio enviado ao governo de SC

Nesta quarta-feira, 13, o prefeito de Brusque, André Vechi, e o prefeito de Botuverá, Alcir Merizio, assinaram um ofício para que seja construída a barragem de Botuverá. O documento foi enviado para o governo do estado, através da secretária do PL e assessora de Jorginho Mello, Nara Godoy. A reunião contou com a presença de outros representantes políticos e empresários da região.

O ofício também foi assinado pelos vice-prefeitos de Botuverá e Brusque, Valmor Costa e Deco Batisti. Também participaram do ato o coordenador regional do PL, Aldinei de Souza, o Nei, que também é presidente do PL local, além dos presidentes do PL de Botuverá e Guabiruba, Mario Tachini e Altair Schaefer, o Neca, respectivamente.

A secretária Nara Godoy ficou encarregada de levar até ele a reivindicação da classe política e das autoridades presentes.

O documento

O ofício foi assinado por mais de 30 lideranças. Foi destacado o impacto e importância da construção da barragem de Botuverá para as cidades da região.

Segundo eles, a construção dessa obra é fundamental para os municípios da bacia do rio Itajaí-Mirim. “A barragem terá papel essencial para prevenção de enchentes nos municípios de Botuverá, Guabiruba, Brusque e Itajaí, impactando diretamente a vida de cidadãos catarinenses, que hoje esperam por essa construção para minimizar os impactos das chuvas nestas cidades”, destacou André Vechi.

Segundo Deco, “caso a obra seja concretizada, servirá como um reservatório regulador que pode armazenar e liberar água de maneira controlada, mitigando os impactos das chuvas intensas e reduzindo significativamente o risco de transbordamento dos rios locais, visando a segurança dos municípios e principalmente dos munícipes castigados com as chuvas”.

O coordenador regional do PL afirmou que “a construção da Barragem de Botuverá representa o ressurgimento da esperança de diversos catarinenses que vivem nas regiões afetadas, e, sobretudo, um novo marco do Governo de Santa Catarina”.

Somente no mês de outubro, os municípios da região registraram 539,58 milímetros de chuva, maior volume já registrado na história, durante um mês de outubro, desde o início das medições em 1941.

