Prefeitura abre inscrições para Semana do Profissional de Educação Física

Os professores e personal trainers interessados em participar da Semana do Profissional de Educação Física tem até a próxima quarta-feira, 30, para encaminhar a ficha de inscrição no e-mail: educacaofisica@educacao.brusque.sc.gov.br. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Educação e é aberto para as redes municipal, estadual e particular de ensino.

De acordo com o coordenador das atividades, Alexandre Melzzi Witkowsky, o objetivo da iniciativa é comemorar e valorizar o trabalho desempenhado pelos educadores físicos nas escolas e academias. A programação terá início quinta-feira, 31, e contará com formações voltadas à preparação física, técnicas e táticas do voleibol e esportes adaptados.

Além das palestras, alguns profissionais serão homenageados em uma sessão solene na Câmara de Vereadores. “No dia 1º de setembro queremos celebrar com os professores, a importância dos profissionais de educação física, de sua intervenção na sociedade, assim como sua responsabilidade para a melhora na qualidade de vida do cidadão e na construção de uma sociedade melhor e mais humana”.

Confira a programação:

Quinta-feira, 31/08

Das 8h às 11h

Tema: Preparação Física para Escolares

Palestrante: Professor Willian Todt

Local: Sociedade Santos Dumont

Das 13h às 14h30

Tema: Educação Física Escolar

Palestrante: Denis Wilian Gripa

Local: Auditório do bloco C Unifebe

Das 15h às 16h30

Tema: Voleibol Técnico e Tático

Palestrante: Luiz Antonio Moretto

Local: Auditório do bloco C Unifebe

Às 18h

Tema: Homenagem aos profissionais

Local: Câmara de Vereadores

Sexta-feira, 01/09

Das 8h às 11h

Tema: Formação Esportes Adaptados

Palestrante: Professores Gustavo Josende Caetano e Anderson José Moura de Campos

Local: Sesc

Das 13h às 15h

Tema: Formação Esportes Adaptados

Palestrante: Professores Gustavo Josende Caetano e Anderson José Moura de Campos

Local: Sesc

Às 15h

Encerramento

Local: Sesc