Prefeitura aguarda confirmação da Caixa para nova licitação do PAC Nova Brasília

Um mês após a reunião com os moradores do bairro Nova Brasília, a Prefeitura esclarece que segue as tratativas com a Caixa Econômica Federal para a licitação e contratação de uma nova empresa.

Antes ainda da conversa com a comunidade, o setor de projetos do Departamento Geral de Infraestrutura iniciou a reprogramação dos serviços, informando à CEF sobre a decisão de não renovar o contrato com a até então executora da obra.

Agora, o órgão aguarda o retorno da equipe do banco com a avaliação dos documentos, que devem ser encaminhados nas próximas semanas para abertura de novo processo licitatório.

Entenda os trâmites

No dia 28 de junho, a equipe técnica se reuniu com a CEF para relatar o que ainda não havia sido executado pela empresa e discutir as diretrizes para os novos orçamentos, memoriais e cronogramas.

A diretora do DGI, Andrea Volkmann lembra que dia 29, os servidores convocaram uma reunião com os moradores da Nova Brasília para expôr a decisão. “Naquele dia nós explicamos o que estava acontecendo e relatamos o nosso desejo de continuar a obra dentro das legalidades”.

Depois de falar com os residentes, os engenheiros iniciaram um novo planejamento e dia 03 de julho se encontraram com o pessoal da CEF, em Blumenau, para apresentar o orçamento, memorial quantitativo, descritivo, justificativas e cronogramas preliminares.

No dia 12 de julho, o DGI fez a entrega dos documentos solicitados, e no dia 20, a Caixa retornou, solicitando algumas modificações. Então nesta sexta-feira (28), o órgão encaminhou o orçamento revisado e aguardar a análise para dar continuidade ao processo.

“Nós também temos pressa em dar continuidade a esta obra tão importante. Porém, precisamos cumprir procedimentos legais. Contamos com a colaboração dos moradores e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento”, finaliza Andrea.