Prefeitura alerta para chegada do frio em Brusque a partir desta semana

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar seco e frio avança pelo Sul do Brasil na quarta-feira, 28, provocando uma queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões de Santa Catarina. Em Brusque, temperatura mínima esperada será de 14°C.

Nas outras regiões do país, como no Oeste, o resfriamento começa a ser sentido no início da tarde de quarta, avançando para as demais regiões ao longo do dia, com reflexos mais intensos à noite.

Em Brusque, já na quinta-feira, 29, os termômetros devem marcar mínima de 10°C. O frio eleva o nível de risco, que varia de moderado a alto, para ocorrências relacionadas ao desconforto térmico, hipotermia e agravamento de doenças cardiorrespiratórias.

O frio intenso deve se manter até pelo menos domingo, 1º, com destaque para as noites e madrugadas, quando há condições favoráveis à formação de geada em diversas regiões do estado.

Mesmo com a presença do sol, as temperaturas seguem baixas em Brusque, com mínimas previstas em torno de 8°C entre sexta-feira, 30, e segunda-feira, 2. Durante as tardes, as máximas não devem ultrapassar os 20°C.

