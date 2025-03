Prefeitura alerta para golpes aplicados contra MEIs de Brusque

A Sala do Empreendedor tem identificado um aumento alarmante no número de casos de Microempreendedores Individuais (MEIs) que estão caindo em golpes de boletos e taxas enviadas por e-mail em Brusque.

As duas situações de golpes mais comuns são as taxas de abertura, em que os golpistas ligam para o empreendedor solicitando o pagamento, sob a ameaça de cancelamento do CNPJ, e o envio de boletos fraudados por e-mail, que são idênticos aos originais.

“Para evitar cair nesses golpes, é importante pagar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) somente por meio do aplicativo ‘MEI’, que indicamos na abertura do CNPJ, ou pelo canal oficial do governo, disponível no site do governo federal www.gov.br”, comentou o chefe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, André Felipe De Souza.

A Sala do Empreendedor oferece dois novos serviços essenciais para os MEIs: a regularização cadastral e a declaração do Imposto de Renda. Para utilizar esses serviços, é necessário levar os comprovantes de faturamento de 2024 até a Sala, localizada no térreo da Prefeitura, na Praça das Bandeiras. Além disso, a declaração do Imposto de Renda de 2024 deve ser feita até o dia 31 de maio.

Em caso de dúvidas, o setor pode ser contatado pelo telefone (47) 3251-1808, ou é possível comparecer diretamente à Sala do Empreendedor para mais informações.

Leia também:

1. Árvore de grande porte cai em cima de casa durante temporal no Rio Branco, em Brusque

2. Caso Laser Fast: clientes de Brusque seguem sem resposta da empresa após um mês de reabertura anunciada

3. Concessão do esgoto de Brusque está prevista para julho em leilão na Bolsa de Valores

4. Há cinco anos, ruas de Brusque ficaram vazias devido à Covid-19: relembre histórias

5. TJD decide pela interdição do estádio Augusto Bauer; Brusque pode recorrer

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: