Prefeitura assina ordem de serviço para continuidade das obras na estrada da Fazenda, em Brusque

Na manhã desta segunda-feira, 15, foi assinada a ordem de serviço da continuidade das obras de urbanização da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como estrada da Fazenda, no bairro Limoeiro. O ato foi realizado no gabinete do prefeito de Brusque, André Vechi (PL).

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss, ressalta que a via é importante para tráfego na região, principalmente de veículos que transitam entre Brusque e Itajaí.

“Hoje, grande parte do fluxo de veículo pesado é desviado. Muito disso vai para dentro da cidade, pois não há conforto de uma pavimentação asfáltica no local. Por exemplo, pode acabar estragando um caminhão. Agora, com toda essa infraestrutura que vamos fornecer, acredito que aumentará o tráfego de veículos pesados [na estrada da Fazenda] e diminuirá o fluxo dentro do município”, explica.

O trecho a ser urbanizado tem 1,65 quilômetro. O investimento inicial era de R$ 10.813.552,90, contudo o valor oferecido pela empresa vencedora da licitação foi de R$ 8.760.655,31.

Conforme o Executivo, esta é a segunda ordem de serviço a ser assinada no conjunto de obras contempladas pelo financiamento de US$ 37,5 milhões do Banco para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). A assinatura oficial do contrato foi em junho do ano passado.

De acordo com o prefeito, a obra contribuirá para o desenvolvimento econômico na região. “Tem uma série de empresas que serão beneficiadas com essa pavimentação”, afirma.

“A gente tem trabalhado muito com a equipe técnica, não só da secretaria de Infraestrutura Estratégica, mas toda a comissão que trabalha o processo licitatório do Fonplata, que é mais complexo que o tradicional, por ser internacional. Tem uma série de detalhes que precisa ser levada em consideração, para que não haja, depois, um problema de judicialização ou na execução da obra”, completa.

O ato de assinatura contou com a presença de diversas autoridades, tanto do Executivo, quanto do Legislativo brusquense. Além disso, integrantes da empresa vencedora também estiveram presentes, como o proprietário Augusto Benassi.

Prazos

A empresa responsável pela obra na estarda da Fazenda será a Augusto Terraplanagem e Transporte. A via receberá infraestrutura completa, com drenagem, pavimentação, passeios e sinalização viária.

Segundo a prefeitura, os trabalhos estão programados para iniciar na próxima semana. O prazo de execução dos trabalhos é de 10 meses, porém, a expectativa é que o prazo seja reduzido.

Isso, segundo a empresa, dependerá da previsão do tempo e questões burocráticas. “Apesar dos 10 meses previstos, nossa intenção é concluir o projeto em seis meses, aproveitando a vantagem de sermos uma empresa local, o que facilita e agiliza todos os processos”, complementa o gerente comercial da empresa, Marcel Paza.

Obra na estrada da Fazenda

A obra marca o quinto trecho da via em desenvolvimento. Os primeiros três trechos já foram concluídos e as equipes atuam no quarto.

O secretário Rafael Kniss explica que, daqui em diante, a secretaria continuará com os trabalhos de fiscalização da obra. “O local, atualmente uma estrada de terra, ainda carece de drenagem, sendo este o primeiro passo. A nova rede será bem dimensionada, considerando a possível expansão industrial que pode ocorrer na região”, finaliza.

Confira imagens do ato de assinatura:

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: