Prefeitura atualiza avanço de obras em Brusque durante reunião com Acibr

Na noite da segunda-feira, 24, a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) recebeu o prefeito em exercício, Deco Batisti, e secretários municipais para uma apresentação detalhada do andamento das obras de infraestrutura de Brusque.

O encontro foi conduzido pelo presidente da entidade, Marlon Sassi, e pelo vice-presidente, José Augusto Werner. Entre os temas, destaque para a duplicação da SC-486, a Beira Rio e a revitalização da rodovia Antônio Heil.

Realizada na sede da Acibr, a reunião contou com a presença de membros da diretoria da entidade e também dos secretários de Trânsito e Mobilidade (Setram), Emerson Luiz Andrade, de Infraestrutura Estratégica em exercício, Lucas Fachi, e do diretor de Projetos Estratégicos do município, Lucas Orlando.

O objetivo central foi apresentar, de maneira técnica e transparente, o estágio atual das obras estruturantes do município. Um dos principais destaques foi a avenida Beira Rio, com obras que ultrapassam R$ 155 milhões em investimentos e seguem avançando dentro do cronograma.

Revitalização da rodovia Antônio Heil

Também foram detalhados os próximos passos da revitalização da rodovia Antônio Heil, obra de cerca de R$ 20 milhões, prevista para o segundo semestre de 2026.

Outro ponto tratado foi a macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, que tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026 e integra o pacote de ações para mitigação de cheias e aumento da capacidade de escoamento das águas pluviais.

O tema mais aguardado da noite, contudo, foi a duplicação e revitalização da SC-486, que terá parceria entre a prefeitura e o governo do estado.

Duplicação e revitalização da SC-486

A comissão municipal apresentou os projetos técnicos desenvolvidos até o momento, destacando que o empreendimento se encontra na etapa de elaboração do projeto executivo.

A duplicação abrangerá o trecho entre a Cancha do Venzon e a rótula do Dom Joaquim. A partir desse ponto até Cristalina, o projeto prevê uma faixa adicional e a implantação de um trevo alemão, visando reduzir congestionamentos diários.

A importância estratégica da obra foi motivo de grande destaque na reunião. “Essa obra vem para revitalizar toda essa área, que hoje é um gargalo no trânsito”, comenta o prefeito em exercício, Deco Batisti.

“Nos comprometemos para adaptarmos o projeto à realidade do nosso dia a dia aqui em Brusque, visto que essa rodovia está em um perímetro urbano e deve ser, em breve, municipalizada”, explica Deco.

“Terminando o projeto, firmamos o convênio com o governo do estado para repasse do recurso e licitamos a obra por Brusque”, diz.

Além dos projetos em andamento, foram apresentados os próximos passos no radar da administração.

Entre eles, o anel viário da Limeira, investimento estimado em R$ 40 milhões, que visa melhorar o escoamento do trânsito, abrir oportunidades para novos empreendimentos e qualificar a logística das empresas instaladas na região. A sessão pública do processo está marcada para 11 de dezembro.

