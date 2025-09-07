Prefeitura atualiza número de pessoas atingidas por jipe durante desfile de 7 de Setembro em Brusque

A Prefeitura de Brusque atualizou, no final da manhã deste domingo, 7, o número de vítimas do acidente com um jipe durante o desfile de 7 de Setembro, na nova avenida Beira Rio. O veículo teve um problema no freio, saiu da pista e atingiu o público.

Quatro pessoas tiveram ferimentos. Uma idosa de 75 anos, moradora do bairro Nova Brasília, sofreu uma fratura em um dos tornozelos e possível lesão na coluna. Ela foi a primeira vítima a ser conduzida ao hospital.

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Primeiro de Maio, foi a segunda vítima encaminhada ao hospital. Ela não possuía fraturas aparentes, mas tem comorbidades e foi conduzida para avaliação médica.

Foram atingidas pelo jipe também uma adolescente de 14 anos e uma criança de 1 ano e oito meses (estava no colo da mulher de 37 anos), mas elas não tiveram ferimentos.

Acidente no desfile de 7 de Setembro

O desfile estava se encaminhando para o final. O veículo subiu na calçada e atingiu o público. Após o acidente, havia líquido do fluido de freio do jipe no chão, o que indica o problema mecânico.

“Ocorreu um problema mecânico na mangueira de fluido do freio. No ato de pisar no freio, a mangueira estourou. A pressão que existe dentro da mangueira foi perdida. O jipe ficou sem controle. Com isso, acabamos avançando sobre a calçada”, explica o motorista Sandro Rocha.

O motorista detalha que, instantes antes do acidente, se preparava para descer do jipe, ir até o palanque das autoridades e pedir autorização ao prefeito André Vechi para o comboio passar.

“Foi um desespero”, define. Ao notar que não havia resposta do veículo enquanto freava, procurou outra alternativa: “tentei colocar na marcha ré, mas não deu resultado”, lamenta. Sandro permaneceu no local e prestou suporte durante a ocorrência.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

