Prefeitura avaliará se nova cheia agravou problema na ponte Arthur Schlösser

Com a elevação do nível do rio Itajaí-Mirim, surgiu a preocupação com agravamento dos problemas na estrutura da ponte Arthur Schlösser, próxima ao terminal, que foi interditada na semana passada devido ao rompimento de um de seus pilares.

De acordo com o coordenador da execução de obras de infraestrutura do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Renato de Borba, ainda não é possível avaliar se os problemas no local se agravaram.

“Não podemos constatar nada, temos que esperar baixar a água. Com a elevação da água, ajudar não ajudou, mas não temos condições de fazer uma verificação neste momento”, diz.