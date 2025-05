Prefeitura cede terreno para construção de prédio de R$ 70 milhões para entidades em Brusque

A Prefeitura de Brusque e a Renal Vida apresentaram nesta quarta-feira, 21, um projeto para a construção de um prédio para abrigar até 20 entidades da cidade a ser construído no bairro Rio Branco, chamado de Fábrica de Sonhos. O valor do empreendimento está na casa de R$ 70 milhões.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na prefeitura para oficializar o acordo. A prefeitura e a Renal Vida assinaram, durante o evento, a cessão do terreno.

O projeto apresentado prevê, além de entidades, como a Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque (Apvaeb), Lions, a Anjos do Peito e a Associação Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas (AMA), o funcionamento de órgãos da prefeitura no local.

O espaço terá um coworking, com serviços compartilhados. A intenção é que seja uma espécie de incubadora para entidades e seja um hub de saúde.

No local, também haverá praça de alimentação, farmácias, lojas e bazar, entre outros estabelecimentos.

De acordo com o diretor executivo da Renal Vida, Tarcisio Steffen, o governo do estado, via programa Universidade Gratuita, deve fornecer profissionais formados para realizar as horas de compensação do programa nas entidades presentes no local. Além disso, a entidade também já tem conversas com o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, para realização de parceria.

Próximos passos

O prefeito em exercício, Deco Batisti, destaca a Renal Vida da expertise na captação de recursos que viabilizem o projeto.

“Hoje, entidades que fazem um trabalho essencial passam por dificuldades, estão em locais inapropriados e gastando altos valores com aluguéis. Em um futuro próximo, elas estarão atendendo melhor a sociedade graças a esse projeto”, ressalta.

O terreno onde a Fábrica de Sonhos será construída tem uma área de 7 mil metros quadrados.

“Cada entidade vai informar à Renal Vida o espaço necessário para que elas funcionem, projetando para os próximos dez, 15 anos. Elas vão ajudar na campanha de captação de recursos, mas a instalação e a concessão para funcionar serão gratuitas”, garante.

Presidente da Renal Vida, uma entidade referência no atendimento de pacientes portadores de insuficiência renal crônica, Luis Claudio Francalacci valoriza a união de forças para a realização desse empreendimento.

“Sabemos o caminho. Fizemos (uma sede própria) em Blumenau, mesmo durante a pandemia. É um grande exemplo de trabalho em conjunto que deu certo. Funciona de forma eficaz. Se conseguimos lá, faremos aqui, ainda melhor, com muita dedicação e mobilizando muitas pessoas para que as entidades possam crescer junto conosco”.

Atualmente, em Brusque, a Renal Vida funciona em um terreno próximo ao Hospital Azambuja. Com essa nova estrutura, o presidente acredita que a cidade terá um ganho significativo em qualidade do atendimento avançado ao paciente portador de doença renal, trazendo um cuidado mais humanizado.

Ainda não há um prazo para a entrega da estrutura. “Diria que esse primeiro passo importante, a assinatura, é o início da construção. Agora, a equipe técnica vai se reunir, convocar as entidades e a sociedade organizada para aprofundar o projeto para viabilizar a construção”, explica o presidente.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: