Prefeitura de Botuverá abre chamada pública para contratação de médicos

A Prefeitura de Botuverá anunciou neste domingo, 2, a abertura de chamada pública para a contratação temporária e formação de reserva técnica de médicos. O processo tem por objetivo suprir necessidades emergenciais da rede municipal de saúde.

As inscrições estarão abertas de 3 a 12 de fevereiro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente de forma digital, por meio do Protocolo Digital no site da prefeitura. Os interessados podem acessar diretamente a aba Concursos e buscar a opção Chamada Pública 01/2025 – Edital 01/2025, ou acessar o link direto.

A iniciativa segue o disposto na Constituição Federal, que prevê contratações temporárias para atender demandas emergenciais do serviço público. O salário é de pouco de mais de R$ 16,4 mil para 40 horas semanais.

Para mais informações, os candidatos devem consultar o edital completo no site da Prefeitura de Botuverá.

