Prefeitura de Botuverá abre concurso público com salários de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Botuverá abriu inscrições para concurso público com intuito de preencher 23 vagas disponíveis. Os salários vão de R$ 548,29 a R$ 10.888,95, de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições poderão ser realizadas até dia 30 de julho, às 23h59, pelo site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (www.abconcursospublicos.org/editais), com taxas de R$ 50 e R$ 100, dependendo da função.

A realização das provas objetiva e prática está prevista para os dias 12 e 13 de agosto, com questões de conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento de cada cargo e singularidade.

A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O preenchimento de vagas pode ocorrer conforme forem surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso.

Entre os requisitos básicos para a inscrição, está a idade mínima de 18 anos completos na data da posse. O edital não prevê reserva de vagas para candidatos PPP (Pessoa Preta ou Parda) e nem para PPD (Pessoa Portadora de Deficiência), em virtude do quantitativo oferecido ser inferior ao mínimo estipulado em legislação.

Confira abaixo os cargos disponíveis