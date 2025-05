Prefeitura de Botuverá abre inscrições para processo seletivo na área da sáude; salários chegam a R$ 7 mil

A Prefeitura de Botuverá anunciou nesta terça-feira, 20, a abertura de inscrições para o processo seletivo na área da Saúde. As vagas são para contratação temporária e formação de cadastro reserva nas funções de enfermeiro e fonoaudiólogo. Os salários chegam a R$ 7 mil.

As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira, 20, e seguem até o dia 27, exclusivamente por meio do protocolo digital disponível no site oficial do município: www.botuvera.sc.gov.br.

O concurso visa suprir vagas decorrentes de afastamentos por motivos de saúde, pedidos de demissão ou outras situações de excepcional interesse público. Os cargos oferecidos são de jornada semanal de 40 horas, com vencimentos mensais de R$ 7.172,95 para enfermeiro e R$ 6.694,58 para fonoaudiólogo, além de auxílio-alimentação.

Segundo o edital, o processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos e experiência profissional, com pontuação máxima de 10 pontos. Serão considerados certificados de cursos específicos da área realizados nos últimos três anos, títulos de especialização ou pós-graduação, mestrado e tempo de serviço na função pleiteada. A convocação dos aprovados obedecerá à ordem de classificação e à necessidade da administração pública.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição on-line e anexar toda a documentação exigida, incluindo diplomas, certificados, comprovantes de experiência e registro no respectivo conselho de classe. A publicação da lista preliminar de inscritos está prevista para o dia 28 de maio, e o resultado final será divulgado no dia 10 de junho.

O processo seletivo terá validade de um ano, prorrogável também por um ano, conforme interesse da prefeitura. A contratação ocorrerá em regime celetista, inicialmente por 90 dias, podendo ser prorrogada.

Para mais informações e acesso ao edital nº 11/2025, os candidatos devem acessar o link direto para o edital: https://bit.ly/seletivosaudebotuvera.

