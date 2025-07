Prefeitura de Botuverá abre processo seletivo com salários que chegam até R$ 8 mil; confira vagas

A Prefeitura de Botuverá lançou o edital do processo seletivo 6/2025 para contratar profissionais em caráter temporário e formar cadastro de reserva para atendimento a demandas emergenciais do município. Os salários chegam até R$ 8 mil.

As inscrições estarão abertas entre 8 e 17 de julho, exclusivamente pelo protocolo digital disponível no site oficial da prefeitura: www.botuvera.sc.gov.br.

As vagas contemplam níveis de escolaridade fundamental (incompleto), médio, técnico e superior.

Confira as vagas:

– engenheiro civil

– operador de máquinas e equipamentos

– motorista

– auxiliar de serviços gerais

– fonoaudiólogo

– eletricista

– mecânico

– psicólogo

– servente de obras

– fisioterapeuta

Os salários variam de R$ 1.874,48 a R$ 8.033,50, além de auxílio-alimentação. A carga horária semanal vai de 20 a 40 horas, conforme o cargo.

Entre os requisitos, os candidatos devem apresentar, no momento da inscrição, documentos como comprovante de escolaridade, títulos de cursos e experiência profissional, além de documentação específica, como carteira nacional de habilitação (CNH) para determinadas funções.

Segundo a prefeitura, a seleção ocorrerá por meio de análise de títulos e experiência profissional, com critérios diferenciados de pontuação conforme o nível de escolaridade exigido para cada função. O resultado final será divulgado em 31 de julho.

O edital completo, com todas as informações, requisitos, cronograma e atribuições de cada cargo, está disponível no portal da prefeitura, na aba “Concursos”. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a comissão organizadora.