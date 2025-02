Prefeitura de Botuverá abre processo seletivo para contratações temporárias; confira as vagas

A Prefeitura de Botuverá anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março de 2025.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma digital, por meio do site oficial da Prefeitura de Botuverá, na seção de concursos (www.botuvera.sc.gov.br), ou diretamente pelo link.

No momento da inscrição, os candidatos deverão preencher a ficha correspondente ao cargo pretendido e anexar os documentos comprobatórios exigidos, incluindo títulos e certificados que possam contribuir para a pontuação.

As vagas ofertadas no processo seletivo são destinadas à substituição de funcionários afastados por questões de saúde, demissão ou para atendimento de necessidades emergenciais do município. O provimento dos cargos será temporário, com possibilidade de contratação imediata para algumas funções.

A seleção será feita por meio de análise curricular, levando em conta experiência profissional e titulação acadêmica. A pontuação varia conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

Em caso de empate na classificação final, terá preferência o candidato com maior tempo de experiência na função desejada. Persistindo o empate, será considerada a maior idade do candidato. A relação dos candidatos classificados será divulgada conforme o cronograma do edital.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo no site da prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

Pedreiro;

Servente de obras;

Engenheiro agrônomo;

Operador de máquinas e equipamentos;

Motorista;

Servente escolar;

Auxiliar administrativo;

Técnico em informática;

Monitor escolar;

Monitor de turismo;

Vigia;

Auxiliar de serviços gerais;

Educador físico;

Educador social;

Técnico em enfermagem;

Recepcionista;

Orientador pedagógico;

Professor pedagogia;

Professor de inglês;

Professor de filosofia/ensino religioso;

Fonoaudiólogo;

Agente de Defesa Civil.

