Botuverá adere ao programa Cidade Empreendedora, do Sebrae

No próximo dia 10, a Prefeitura de Botuverá realizará o lançamento oficial do programa Cidade Empreendedora. Realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Santa Catarina (Sebrae-SC), o programa visa, por meio de um conjunto de medidas, implantar e promover políticas de desenvolvimento econômico com o fortalecimento das empresas.

O lançamento oficial ocorrerá a partir das 19h, na Paróquia São José, na rua Padre Carlos Enderlin, 215, no Centro da cidade.

“O programa objetiva a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento. Entre os benefícios que desejamos trazer para Botuverá, pretendemos melhorar o ambiente de negócios e a promoção de políticas públicas que traga protagonismo aos pequenos empreendimentos aqui instalados”, ressalta o coordenador regional do Sebrae-SC, Alcides Sgrott Filho.

Segundo ele, as ações práticas do programa são multidisciplinares, atuando nas mais diversas frentes, até mesmo na educacional, com projetos voltados aos estudantes da rede municipal de ensino. É o caso do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que vai preparar as crianças de hoje para possuírem, no futuro próximo, uma visão empreendedora, não só dos negócios, mas da vida.

“Os professores já receberam a capacitação da metodologia e a implantação do JEPP na rede municipal acontece já no semestre que se inicia”.

Consultorias especializadas na área de compras públicas e desburocratização, da elaboração do Plano de Gestão Municipal e o Plano de Desenvolvimento Econômico, são exemplos de ações práticas que estarão acontecendo durante os dois anos de atuação do Sebrae na cidade. A Sala do Empreendedor, que traz facilidades aos que desejam abrir e gerir um pequeno negócio, também é um dos cases de sucesso do programa.

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Márcio Colombi, destaca que nos próximos dois anos o município contará com várias ações inéditas.

Segundo o secretário, o Sebrae disponibilizará consultorias, capacitações, acompanhamento e apoio ao empreendedor. “Tenho certeza que através do desenvolvimento dessas ações em nosso município, vamos ter um comércio mais forte e mais competitivo. Dessa forma, gera-se mais emprego e renda para nossa população” afirma.

Além de estimular o desenvolvimento da economia local por meio de facilidades e treinamentos diversos, o Sebrae-SC visa, por meio do programa, melhorar a eficiência da gestão pública, através de estudos econômicos, planejamento para os municípios e a proposta de leis que facilitem a vida de quem quer gerir o seu negócio.