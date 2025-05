Prefeitura de Botuverá assina parceria com empresa de mineração para incentivar educação de jovens e adultos

Na manhã desta quinta-feira, 29, a Prefeitura de Botuverá e a Calwer Mineração oficializaram uma parceria com foco na educação de jovens e adultos. A iniciativa prevê a destinação de vagas da turma industrial do SESI EJA, mantida pela Calwer, para o município, como forma de promover a inclusão educacional de moradores que não concluíram os estudos na idade regular.

O programa “SESI EJA: Educação de Jovens e Adultos”, oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), é voltado à formação básica de trabalhadores, com uma metodologia que combina aulas presenciais e recursos digitais.

Como empresa investidora do projeto em Botuverá, a Calwer viabilizará recursos materiais, como a doação de notebooks para os estudantes. Já a prefeitura será responsável pela cessão do espaço físico para a realização das aulas.

“Essa parceria é um exemplo de como a união entre o poder público e a iniciativa privada pode gerar transformação social. Nós queremos levar educação a quem mais precisa, com estrutura, tecnologia e apoio pedagógico. Agradecemos à Calwer e ao SESI, por acreditarem neste projeto que vai mudar a realidade de muitas famílias botuveraenses”, destacou o prefeito Victor Wietcowsky.

O CEO da Calwer Mineração, José Manoel Werner, afirma que a realização do EJA é um projeto antigo da empresa.

“A ideia surgiu há cerca de seis anos. Na época, buscamos opções viáveis para implementação, mas haviam poucas instituições que ofereciam o serviço. Hoje, tornar esse sonho uma realidade, nos deixa satisfeitos e felizes. Acredito que a educação é a única forma de gerar mudanças reais na sociedade”, comentou.

Presente no ato da assinatura, a gerente geral e executiva do SESI/SENAI, Silvana Meneghini, destaca que o EJA impacta positivamente a vida dos alunos.

“É um projeto lindo que visa resgatar não só a escolaridade, mas também a autoestima das pessoas, por meio da conclusão da Educação Básica. Com isso, um leque de oportunidades se abre para esses alunos. Também sabemos que muito da produtividade do setor industrial está atrelada à escolaridade e acreditamos que, elevando a educação das pessoas, também aumentamos a operação do setor”.

Como surgiu o projeto

José Manoel conta que a Calwer mantém com um programa intensivo de educação continuada. Todos os meses são organizadas palestras na empresa, com o intuito de levar mais conhecimento aos colaboradores.

“São compartilhados temas como as neurodivergências, educação financeira, higiene, saúde física e mental, entre outros assuntos. Em dezembro de 2024, lançamos o Programa EduCalwer, no qual a empresa apoia os colaboradores que buscam cursos técnicos, profissionalizantes, faculdade ou especialização. Quando a formação está alinhada ao cargo, oferecemos uma bolsa de estudos de 50%. Foi então que realizamos um levantamento, onde descobrimos que 45% dos nossos funcionários não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino Médio”, informou.

Isso reforçou na Calwer a necessidade de viabilizar o EJA em Botuverá. José Manoel ressalta que o Estado oferece a formação gratuita, mas apenas no centro do município, distante mais de 10km da mineradora e de boa parte das residências de quem trabalha no local.

“É uma logística complicada para quem trabalha o dia inteiro, mora longe e não tem disposição para assistir a quatro horas de aulas. Então buscamos opções para aproximar o EJA dos nossos colaboradores e iniciamos conversas com a FIESC, que mantém um programa para formação de adultos que não concluíram os estudos na idade regular. Como não conseguimos fechar uma turma completa de Ensino Fundamental e Médio, firmamos uma parceria com a prefeitura, que disponibilizará as vagas remanescentes para a comunidade. O prefeito Victor nos recebeu muito bem e aceitou ser parceiro do projeto”, frisou José Manoel.

A previsão agora é que as aulas iniciem no mês de julho, na escola do bairro Ribeirão do Ouro.

“O nosso propósito é de construir uma cidade melhor, mesmo que as pessoas não permaneçam na empresa. Por isso, estendo o convite para que mais organizações possam se abrir à contribuição social e transformar o local onde vivem e empreendem”, finalizou José Manoel.

