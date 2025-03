Prefeitura de Botuverá fecha acordo para reajuste salarial dos servidores municipais; conheça os novos valores

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 17, o prefeito Victor Wietcowsky, a procuradora-geral Fabiana Dalcastagné, o secretário de Administração e Finanças José Altino Filho e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinseb) chegaram a um consenso sobre a revisão salarial da categoria.

A proposta aprovada garante a recomposição das perdas inflacionárias acumuladas no último ano, conforme determina o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. O reajuste total será de 6%, sendo 4,87% referente à inflação medida pelo INPC e 1,13% de aumento real concedido pela administração municipal.

“Sabemos da importância do funcionalismo público para o bom andamento da nossa cidade. Esse reajuste é um reconhecimento pelo trabalho de cada servidor e também um compromisso com a manutenção do poder de compra da categoria”, destaca o prefeito Victor Wietcowsky, renovando o compromisso da gestão com a valorização dos servidores.

Além do aumento salarial, a prefeitura anunciou a atualização do piso do magistério municipal, que passará a ser de R$ 4.867,77 para 40 horas semanais, seguindo a legislação federal vigente. Outra medida importante é o reajuste do auxílio-alimentação, que será fixado em R$ 33,00 por dia trabalhado, a partir de 1º de março de 2025.

“A administração municipal reforça seu compromisso com a transparência e o diálogo contínuo com os servidores, garantindo que as decisões sejam tomadas com responsabilidade e respeito ao orçamento público”, completa Victor. “Seguimos trabalhando para manter Botuverá em equilíbrio fiscal, mas sem deixar de lado a valorização daqueles que fazem o município crescer todos os dias”, concluiu.

O projeto de lei que prevê o reajuste já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores em regime de urgência, para aprovação e aplicação do índice ainda no vencimento de março.

