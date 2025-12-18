Prefeitura de Botuverá formaliza contratos da Lei Aldir Blanc 2025; conheça os contemplados

A Prefeitura de Botuverá realizou, na manhã desta terça-feira, 16, o ato de assinatura dos contratos com os proponentes contemplados pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) 2025.

A cerimônia contou com a presença dos responsáveis pelos projetos selecionados, do prefeito Victor Wietcowsky e do secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Marcos Fonseca. A assinatura marca o início da fase de execução das propostas aprovadas.

A formalização dos Termos de Execução Cultural ocorreu após a homologação do resultado final dos Editais nº 08/2025, nº 09/2025 e nº 10/2025.

De acordo com a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, todos os proponentes classificados apresentaram a documentação exigida dentro do prazo estabelecido, sem pendências legais.

Durante o ato, o prefeito Victor Wietcowsky comentou sobre a aplicação de recursos públicos no setor cultural.

“A cultura é parte da história e da identidade do município. A assinatura dos contratos representa o respeito aos fazedores de cultura e o compromisso de garantir que esses recursos cheguem à população por meio de projetos culturais”, afirmou.

Os contemplados

No Edital nº 08/2025, voltado ao fomento de ações culturais no audiovisual, foram contemplados os projetos Capelas e Histórias, de Afonso Carlos Assini, e De Porto Franco à Botuverá: Caminhos da Emancipação, de Matheus Moreira. O Edital nº 09/2025, destinado à execução de exposições, mostras ou feiras culturais, selecionou o projeto Tuas Obras Te Coroam, de Pedro Luiz Bonomini.

Já o Edital nº 10/2025, que prevê subsídio para a manutenção de espaços, ambientes ou iniciativas artístico-culturais, habilitou o Curso de Graffiti, de Wilson dos Santos Silva, e o projeto Cinema Itinerante – Luz em Movimento, de Lucine Maria Maestri Bonomini Brutinel.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Marcos Fonseca, destacou que a assinatura dos contratos encerra a etapa administrativa do processo e dá início à execução das propostas.

“Conduzimos todas as etapas com responsabilidade, seguindo a PNAB. Agora entramos na fase de execução dos projetos, que vão impactar a comunidade e valorizar artistas, espaços culturais e a memória de Botuverá”, afirmou.

Com os contratos assinados, os proponentes estão autorizados a iniciar a execução das propostas, conforme os prazos, critérios e obrigações previstos nos editais e na legislação da Política Nacional Aldir Blanc.

A PNAB 2025 foi instituída pela Lei nº 14.399/2022 e conta com recursos da União destinados a estados e municípios para a realização de editais e projetos culturais.

