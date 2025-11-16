Prefeitura de Botuverá realiza mutirão de exames de ultrassom nesta semana

A Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá um mutirão de exames de ultrassom nos dias 21 e 22 de novembro, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro.

A ação tem como objetivo reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população aos exames de imagem realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os atendimentos seguirão o agendamento prévio realizado pela Secretaria de Saúde.

A orientação é para que os pacientes fiquem atentos às datas e horários informados, e, caso não possam comparecer, avisem com antecedência, possibilitando que outra pessoa seja atendida no lugar.