Prefeitura de Botuverá se manifesta após ser questionada sobre ponto facultativo do Dia do Professor

Na quarta-feira, 15 de outubro, foi comemorado o Dia do Professor em todo o país. Em Botuverá, a data gerou polêmica após o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb) divulgar um vídeo afirmando que a Prefeitura havia cancelado o ponto facultativo.

De acordo com o Sinseb, a medida é uma “sacanagem” com os professores, o que, segundo o sindicato, representa uma falta de valorização profissional.

No entanto, a informação foi negada pelo prefeito de Botuverá, Victor José Wietcowsky, e pela secretária de Educação do município, Margit Morsch. Ambos esclareceram que o ponto facultativo no Dia do Professor já não faz parte do calendário oficial da cidade há vários anos, e que essa não foi uma decisão da atual gestão.

“Olha que presentão o município de Botuverá deu aos professores: no Dia do Professor, resolveram cancelar o ponto facultativo que era dado até então. Será que essa é a valorização da Secretaria de Educação de Botuverá?”, disse a presidente do Sinseb, Tânia Mara Vieira, em vídeo publicado nas redes sociais.

Após a repercussão, a secretária de Educação e o prefeito se pronunciaram nas redes sociais, informando que estiveram presentes em todas as unidades escolares do município ao longo do dia, entregando lembranças aos professores em homenagem à data.

“Acho que o sindicato deveria averiguar melhor os fatos antes de publicar vídeos desse tipo. No Dia dos Professores, a Prefeitura e a Secretaria de Educação não deixaram a data passar em branco: oferecemos um café da manhã especial e percorremos todas as escolas”, destacou a secretária Margit.

Ela reforçou ainda que, conforme o calendário oficial do município, a folga para os profissionais da educação acontece no Dia do Servidor Público, celebrado no final do mês de outubro.

Após os esclarecimentos por parte da administração municipal, Tânia Mara voltou às redes sociais para se manifestar: “Após a publicação do sindicato sobre o Dia dos Professores em Botuverá, a administração entrou em contato conosco e esclareceu que o ponto facultativo não seria no dia 15 de outubro, e sim no Dia do Servidor Público.”

Apesar do esclarecimento, a presidente do Sinseb reiterou seu posicionamento: “Em termos de consideração ao profissional professor, ele deve ser comemorado no dia 15 de outubro”, finalizou.

Segundo Tânia, o sindicato pretende realizar uma reunião com a Secretaria de Educação e com o prefeito Victor Wietcowsky para discutir a situação e buscar uma alternativa para que situações como essa não se repitam nos próximos anos.

Leia também:

1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

