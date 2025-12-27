Prefeitura de Botuverá solicita substituição da fiação e melhorias na rede de energia em ofício enviado à Celesc

A Prefeitura de Botuverá solicitou melhorias na rede de energia elétrica do município em um ofício enviado à Celesc. O governo afirma que diversos bairros ficaram sem fornecimento durante este Natal.

A solicitação requer, de forma urgente, a substituição da fiação antiga atualmente instalada, melhorias na rede de distribuição, realocação de postes e cabos, além da apresentação de um cronograma de ações para a solução definitiva dos problemas e a manutenção de equipe técnica fixa ou dedicada para atendimento ao município.

“É de conhecimento público e notório que a fiação atualmente instalada se encontra em péssimo estado de conservação, em muitos pontos antiga, exposta e em contato direto com a vegetação, situação esta agravada pela inadequada realocação de postes em relação ao crescimento natural da arborização”, diz o ofício.

O documento destaca que, entre os bairros atingidos pela queda de energia durante o Natal, estão Ribeirão Porto Franco, Sessenta, Barra da Areia e Areia Alta. Além disso, a prefeitura ressalta que a frequência das quedas de energia evidencia a necessidade de intervenção estrutural.

O ofício foi divulgado nas redes sociais pelo prefeito Victor Wietcowsky (PP). Na publicação, Victor afirma ser inadmissível que a população continue sofrendo com quedas de energia e relata que, durante o Natal, famílias inteiras ficaram mais de 24 horas sem energia.

“Estamos cobrando da Celesc soluções definitivas, não remendos. A população de Botuverá merece respeito, segurança e um serviço de energia contínua e de qualidade. A rede elétrica de Botuverá está antiga, precária e mal planejada, com fiação exposta e em contato com a vegetação, o que transforma qualquer chuva em transtorno coletivo”, diz.