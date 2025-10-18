Prefeitura de Brusque abre concurso público com 32 vagas; saiba como participar

A Prefeitura de Brusque lançou nesta quinta-feira, 16, o edital do concurso público que ofertará vagas para 32 cargos, abrangendo níveis superior, técnico e médio. O certame será conduzido pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) e contemplará o município, suas fundações, institutos e autarquias, configurando como um concurso multientidades.

Entre os cargos de nível superior estão: analista de gestão pública, arquiteto, engenheiro civil, médico em diversas especialidades, nutricionista, psicólogo educacional, entre outros. Já para os níveis técnico e médio, há vagas para técnico em enfermagem, técnico agrícola, agente administrativo, eletricista e mecânico do Samae, entre outros.

As inscrições estarão abertas de 16 de outubro a 17 de novembro de 2025, e as provas escritas estão previstas para 14 de dezembro de 2025.

De acordo com o prefeito André Vechi, o objetivo é repetir o sucesso do concurso público anterior e, com isso, trazer mais profissionais para qualificar o quadro da prefeitura. “Nosso último concurso foi de muita valia para o nosso quadro profissional”, comentou o prefeito André Vechi.

“A ideia é justamente trazer mais profissionais qualificados para prestarmos um serviço ainda melhor para quem está lá na ponta”, finalizou.

“Este concurso é parte do nosso compromisso em ter uma Brusque cada vez melhor. Estamos chamando profissionais dedicados para, junto com a gente, cuidar da saúde, da educação e da nossa cidade como um todo”, explicou o secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella.

“Um ótimo exemplo disso é que, atendendo a um pedido importante da nossa comunidade, criamos o cargo de médico veterinário para a Fundema, para atuar diretamente na causa animal”, complementou o secretário.

O valor da inscrição é de R$ 140 para cargos de nível superior e R$ 120 para os de nível técnico e médio. Será possível se inscrever para mais de um cargo, já que as provas de áreas correlatas serão realizadas em turnos distintos, permitindo a participação em diferentes funções.

O edital também estabelece maior peso para as questões de conhecimento específico, priorizando conteúdos diretamente relacionados às atribuições de cada cargo.

O concurso pode ser acessado através do seguinte link: https://static.dom.sc.gov.br/?r=site/atoView&id=7672671, e para fazer a inscrição no certame, basta acessar https://2025cpbrusque.fepese.org.br/.

