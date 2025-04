Prefeitura de Brusque abre inscrições para nova edição do Casamento Coletivo; saiba como participar

A Prefeitura de Brusque abriu as inscrições para o Casamento Coletivo de 2025. É possível se inscrever até o dia 9 de maio. A cerimônia acontece no dia 18 de junho, às 17h, no pavilhão da Fenarreco. A iniciativa é destinada a casais residentes em Brusque que estejam em situação de vulnerabilidade econômica.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, no segundo andar da Prefeitura de Brusque, das 9h às 16h. A inscrição será efetivada somente após a entrega de toda a documentação exigida.

Entre os documentos obrigatórios estão: CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento e a ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no edital (Edital Casamento Coletivo). Outras informações e detalhes sobre a documentação necessária podem ser consultados no mesmo documento.

Podem participar casais com idade a partir de 18 anos. Jovens a partir de 16 anos também poderão se inscrever, desde que apresentem autorização formal de ambos os pais ou responsáveis legais, conforme a legislação vigente.

Após a cerimônia oficial, será realizada uma celebração especial, e cada casal poderá convidar até cinco pessoas para participar do evento.

