Prefeitura de Brusque abre inscrições para o 17º Rock na Praça

Estão abertas as inscrições para o Rock na Praça 2017. Este ano serão selecionados 16 artistas ou bandas autorais e covers que se apresentarão na 17ª edição do evento, nos dias 19 e 20 de agosto, no pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof.

As inscrições devem ser feitas na Fundação Cultural de Brusque, de segunda a sexta-feira, entre 12h e 18h. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, disponível anexo ao edital, além de gravar um vídeo com áudio ao vivo de boa qualidade.

A seleção das bandas será feita por uma comissão julgadora formada por cinco especialistas do setor musical, que seguirão critérios definidos no edital, que está disponível no site da Prefeitura de Brusque.

O coordenador da Fundação Cultural, Marcos Fumagalli, ressalta que este ano o Rock na Praça contará com mais atrações “Serão dois dias, por isso conseguimos ampliar o número de bandas. Além disso, como será dentro do pavilhão não ficaremos reféns do clima”. Além dos shows o festival contará com food trucks e exposição de carros antigos.

Mais informações na Fundação Cultural, ou pelo telefone (47) 3396-8113.