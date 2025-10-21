Prefeitura de Brusque abre processo seletivo para cargos; saiba quais e os salários oferecidos

Nesta terça-feira, 21, a Prefeitura de Brusque publicou o edital do processo seletivo para os cargos temporários de agente de obras, agente de serviços especiais e servente de serviços gerais.

Os interessados devem se inscrever por meio do link deste link até 31 de outubro, às 17h. O resultado será publicado no dia 26 de novembro.

Para mais informações é necessário acessar o edital completo neste link.

Os candidatos serão submetidos à prova prática, que tem como objetivo avaliar a aptidão para o exercício das atividades referentes à função pretendida.

Serão avaliados a organização no trabalho, eficiência na operação do processo, segurança na execução das atividades e a limpeza e manutenção do patrimônio.

Os salários variam de R$ 1.869,93 a R$ 2.991,88, conforme o cargo, sendo o maior valor destinado à função de agente de obras, que inclui atividades como asfaltamento, calçamento, encanamento, alvenaria, pintura, manutenção de pontes, tubulação, limpeza e recuperação.

