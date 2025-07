Prefeitura de Brusque abre processo seletivo para médicos especialistas; salários chegam a R$ 22 mil

A Prefeitura de Brusque anunciou nesta quarta-feira, 16, um processo seletivo simplificado para médicos especialistas em Brusque. Os salários chegam a R$ 22.439,04. Interessados devem fazer a inscrição no site da prefeitura, na aba de processos seletivos, até 25 de julho.

As vagas são para cadastro reserva nas funções de dermatologista, ortopedista, otorrinolaringologista e pediatra. A carga horária pode variar entre 10, 20, 30 e 40 horas. Conforme a carga de trabalho, o salário varia de R$ 5.609,76 (10 horas), R$ 11.219,52 (20 horas), R$ 16.829,28 (30 horas) e R$ 22.439,04 (40).

Para a vaga, é necessário formação em nível de graduação em medicina e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional; comprovante de residência médica, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina; e possuir carteira nacional de habilitação categoria A ou B.

Mais informações podem ser obtidas no edital.

