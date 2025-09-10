Prefeitura de Brusque adquire seis retroescavadeiras para a Secretaria de Obras

No final da última semana, começaram a ser entregues os primeiros maquinários adquiridos pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Brusque, de um investimento total que chega aos R$ 20 milhões de reais, que visa modernizar a frota de equipamentos da secretaria.

Entre os equipamentos que já foram entregues entre sexta-feira, 5, e sábado, 6, estão seis retroescavadeiras da marca JCB, modelo 3CX, ao custo unitário de R$ 361,5 mil, totalizando R$ 2,169 milhões. Essas máquinas participarem do desfile cívico de 7 de setembro.

O investimento faz parte de um empréstimo captado junto a Caixa Econômica Federal em meados de julho, em uma iniciativa que era uma prioridade para a gestão municipal por se tratar de uma pasta que recebe grandes demandas da população.

“É motivo de grande alegria o início da chegada da nova frota, quando chegaram três retros na sexta-feira e três também no sábado”, comemorou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. “O início dessa frota vem para modernizar e estruturar a Secretaria de Obras, o que é um grande ganho, um grande avanço para toda a cidade de Brusque”, completou.

Outros equipamentos que fazem parte deste investimento também serão adquiridos através do consórcio Cincatarina. “Além das retroescavadeiras, já estamos conduzindo, também pelo consórcio, a aquisição de vans, caminhões truck traçado e caminhões toco”, conta o diretor-geral de gestão da Secretaria de Obras, Vinicius de Andrade. “Os valores foram extremamente competitivos frente ao mercado, o que comprova a eficiência desse modelo de contratação consorciada”, completou.

De acordo com a prefeitura, em menos de cinco dias, entre o empenho e a entrega, os equipamentos já estavam em Brusque, prontos para uso.

Futura licitação

As demais máquinas serão compradas pelo tradicional processo licitatório. “Com relação aos demais equipamentos, o processo licitatório já está em fase de instrução e será, sem dúvida, um certame competitivo, que buscará contemplar as melhores marcas do mercado, prezando sempre pela qualidade, durabilidade e custo-benefício”, disse o diretor.

“A nossa meta é garantir que cada aquisição siga os princípios da legalidade, economicidade e eficiência”, finalizou.