Prefeitura de Brusque anuncia construção de parque na Área 41, no bairro Jardim Maluche

A Prefeitura de Brusque anunciou a construção do Baumpark na Área 41, às margens da avenida Beira Rio, no bairro Jardim Maluche. O nome significa “Parque das Árvores”. O anúncio foi feito durante a visita da comitiva alemã do distrito de Karlsruhe ao município.

O projeto faz parte de um complexo urbanístico e o parque representa uma das etapas dessa estrutura. A iniciativa visa ampliar as áreas de convivência e recreação disponíveis à população, integrando natureza, esporte e lazer em um ambiente de uso comunitário. O local fica próximo da unidade dos Correios.

O anúncio ocorreu durante as celebrações pelos 10 anos de parceria climática entre Brusque e o distrito de Karlsruhe, estreitando os laços entre as cidades e o compromisso da administração municipal em desenvolver espaços públicos voltados à qualidade de vida e à sustentabilidade urbana.

Conforme o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, houve um grande número de pedidos de entidades e lideranças municipais para que aquele espaço não fosse leiloado, mas que fosse feito algum empreendimento sustentável e ecológico.

“O pedido foi que fizéssemos um parque e o projeto arquitetônico já está pronto e já temos um orçamento desse parque, com diversas iniciativas que vão não só naquele espaço, mas que conectam, inclusive esse parque, com a Praça de Imigrantes de Karlsdorf, sendo um projeto amplo”, completou.

De acordo com a administração brusquense, o projeto será dividido em três lotes e pode ser realizado separadamente, nos mesmos moldes da própria Beira Rio, que acabou de ter o lote 1 aberto ao tráfego, enquanto as obras dos lotes 2 e 3 seguem adiante.

No caso do “Parque das Árvores”, cujas três primeiras mudas foram plantadas na terça-feira, 28, o lote 1 compreende o próprio parque em si e possui um custo estimado de R$ 5 milhões.

Início das obras

A expectativa da Prefeitura de Brusque é iniciar as obras já em 2026. “Com o projeto arquitetônico pronto, com orçamento em mãos, a nossa intenção é licitar ainda no primeiro trimestre do ano que vem para iniciar a construção de mais uma área de lazer que possa abrilhantar, iluminar a nossa cidade no sentido de termos ainda mais espaços de lazer e de turismo dentro da nossa cidade”, afirmou José Henrique.

