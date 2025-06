Prefeitura de Brusque anuncia contratação de mais dois profissionais para cargos comissionados

A Prefeitura de Brusque anunciou a contratação de mais dois profissionais na terça-feira, 3, em um processo seletivo para cargos comissionados que utilizou apenas critérios técnicos. Desta vez, Cássia Broch assume a diretoria da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), enquanto Lucas Orlando da Silva será o diretor de Projetos Estratégicos da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE).

Entre os critérios para a escolha dos candidatos estavam a análise da formação acadêmica, da experiência profissional e do conhecimento técnico dos participantes.

Cássia é engenheira ambiental e sanitarista, engenheira de segurança do trabalho, com pós-graduação em gestão de resíduos sólidos e efluentes, em perícia e auditoria ambiental, além de mestrado em clima e ambiente. Também possui formação complementar em áreas como direito ambiental, governança da água, proteção e defesa civil e desenvolvimento sustentável.

Já Lucas, o novo diretor de Projetos Estratégicos da SIE, é engenheiro civil formado há oito anos pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). Ele atuou por seis anos na Prefeitura de Gaspar, onde exerceu a função de engenheiro e, posteriormente, assumiu a liderança da equipe de engenharia.

Contribuição para a população

Sobre suas metas na Prefeitura de Brusque, Lucas espera contribuir para o desenvolvimento sustentável e planejado do município. “É por meio da concepção e execução de projetos que atendam às necessidades reais da população e que promovam melhorias significativas na qualidade de vida de todos os brusquenses que pretendo trabalhar”, disse.

Entre os desafios à frente da Fundema, Cássia planeja manter e fortalecer as ações já implementadas. “Além disso, vamos buscar o desenvolvimento de novas iniciativas, assegurando que sejam conduzidas conforme os preceitos legais e as melhores práticas ambientais”, acrescentou.

“O trabalho deve ser pautado sempre pelo equilíbrio entre a proteção ambiental e o crescimento econômico sustentável, já que nosso município possui um enorme potencial. Dessa forma, conto muito com a equipe técnica, parceiros institucionais e sociedade civil para promover as melhores soluções, com um diálogo aberto e uma gestão participativa, garantindo que cada ação seja tomada de forma responsável, visando o bem comum”, finalizou Cássia.

O processo seletivo contou com a participação de 187 candidatos de 18 estados diferentes e de 61 municípios, sendo a grande maioria de regiões próximas a Brusque.

Os novos diretores foram recebidos pelo prefeito André Vechi em seu gabinete e já estão aptos a iniciar suas rotinas de trabalho. Também participaram do encontro o secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella, e os diretores Allan dos Santos e João Tusset.

