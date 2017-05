Prefeitura de Brusque anuncia novo secretário de Obras e diretor-presidente do Samae

A Prefeitura de Brusque anunciou no fim da tarde desta quarta-feira, 31, mudanças no comando da Secretaria de Obras e no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Renato de Borba, que ocupava o cargo de secretário de Obras, passa o cargo para o advogado Ricardo José de Souza, do PMDB. Borba, por sua vez, assume a coordenação da execução de obras de infraestrutura da cidade, no Departamento Geral de Infraestrutura (DGI).

Já no Samae, Márcio Cardoso, que estava como diretor-presidente interino da autarquia dá lugar ao engenheiro Roberto Bolognini, que já comandou o Samae na gestão de Roberto Prudêncio Neto (PSD).

O vice-prefeito Ari Vequi destacou o trabalho desenvolvido por Renato de Borba e Márcio Cardoso. “São profissionais que vão continuar dando o apoio necessário, com a experiência e o conhecimento técnico que precisamos. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais, esse é nosso objetivo.

Secretaria de Obras

Ricardo de Souza é advogado formado pela Unifebe e, segundo a prefeitura, tem um amplo conhecimento em gestão, com cursos técnicos na área de contabilidade e eletrônica, além de especialização na área do Direito.

Samae

Bolognini é engenheiro formado pelo Furb, com vários cursos na área, incluindo o de depuração de água, realizado na Itália, além de especialização em Gerenciamento Ambiental, pela Univali. Na parte administrativa, ele já atuou como diretor-presidente do Samae e foi diretor de expansão da Casan, em Florianópolis.