Prefeitura de Brusque anuncia novo secretário de Saúde

A Prefeitura de Brusque anunciou o novo secretário de Saúde de Brusque. Quem assume a pasta a partir de agora é o médico infectologista Ricardo Alexandre Freitas. O novo secretário iniciará seus trabalhos a partir da próxima segunda-feira, 2.

O médico foi servidor efetivo da rede municipal desde 2007. Conforme a prefeitura, ele possui uma trajetória sólida na área da Saúde e acumula experiências relevantes na gestão pública, como, por exemplo, a atuação na linha de frente da pandemia de coronavírus em Brusque. Além disso, atuou como secretário de Saúde de Ilhota por quase uma década e, também, como vereador na mesma cidade.

De acordo com o prefeito André Vechi, a escolha valoriza o corpo técnico da Saúde e amplia o elo entre os poderes constituídos e a sociedade, com foco na escuta ativa, na transparência e na construção conjunta de soluções para os desafios do setor.

“Brusque ganha com a vinda de um servidor efetivo para assumir essa responsabilidade tão importante. A missão do novo secretário é dar continuidade, com muito diálogo, aos avanços que conquistamos nos últimos meses”, destaca o prefeito André Vechi.

